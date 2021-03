Exigen mujeres privadas de su libertad disculpa pública a Derechos Humanos

Internas del CERESO de Chetumal consideran que es incorrecta la información difundida en el Diagnóstico de las Mujeres Privadas de la Libertad en Quintana Roo, el cual fue elaborado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEQROO).

En consecuencia, han exigido al presidente del organismo, Marco Antonio Toh Euán, una disculpa pública, principalmente porque en dicho estudio, según señalaron, se afirma que todas las internas de la penitenciaría se prostituyen.

En un documento firmado por las 48 mujeres que se encuentran como internas del Centro de Reinserción Social de Chetumal (CERESO), se destaca que la información difundida generó problemas en el seno familiar.

Información falsa

Destacaron que el presidente del organismo que supuestamente defiende los derechos humanos no pensó en el efecto que la información, que insistieron es falsa, causaría entre sus familias, hijos, padres y maridos, quienes cuestionaron enojados lo dicho en el diagnóstico.

Afirmaron que personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en ningún momento se presentó al CERESO a verificar la información del Diagnóstico, al tiempo que resaltaron que sólo ven al personal del organismo cuando es para algo negativo.

Calificaron como falsa la información difundida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Manifestaron que existía el compromiso de ofrecer una disculpa pública, la cual aún no ha sido presentada, y sí, por el contrario, se ha difundido más información falsa sobre la situación que impera en el CERESO.

A manera de ejemplo, señalaron que es falso que exista tortura y, principalmente, la prostitución de las internas.

Por cierto, dijeron que no creen más en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y que no lo harán más hasta entonces no se presente la disculpa pública y cuando se tome la molestia de verificar las condiciones en que realmente se encuentran.