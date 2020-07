Exigen castigo para irresponsables del Covid-19 en Chetumal

El Consejo Ciudadano de Quintana Roo pretende que ya se apliquen multas y cárcel para quienes utilizan el cubrebocas como "protector para la papada" o diadema, porque de otra manera no descenderá la incidencia de casos de Covid-19.

El presidente del Consejo Ciudadano de Quintana Roo, Eusebio Azueta Villanueva, urgió acabar la benevolencia gubernamental y aplicar multas económicas y arrestos a quienes no utilicen cubrebocas o no respeten las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.

Y es que, desde su punto de vista, en la zona sur del Estado no disminuirá la incidencia de la pandemia mientras las autoridades se mantengan tolerantes con los irresponsables.

Criticó que, mientras a los empresarios se les está “cargando la mano” obligándoles a cerrar y aplicar medidas especiales de prevención, a la gente se les permite seguir en la calle sin cubre bocas, en reuniones y sin guardar la sana distancia.

Señaló que multar a la gente en Chetumal y en Bacalar por no usar cubrebocas debe ser una medida aplicable de inmediato, porque “hay muchos que no entienden que el contagio del Covid-19 sólo puede detenerse si existe responsabilidad y conciencia”.

Muchos usan el cubrebocas como “protector de papada” o diadema, a esos hay que castigarlos.

En Chetumal, muchos utilizan el cubrebocas como diadema, por ello no se ha logrado bajar la incidencia de contagios de Covid-19.

Eusebio Azueta insistió en que las autoridades resultan muy estrictas con los empresarios, a pesar de que intentan mantener activa la economía, y demasiado permisivos con ciudadanos irresponsables.

Dejó en claro que una vez que se apliquen multas económicas y cárcel para quienes no acaten medidas sanitarias “en automático” descenderá la incidencia de contagio de coronavirus en Chetumal.

“Si no se aplican medidas estrictas, esto va a segur. Quien no use cubrebocas que lo castiguen, hay que empezar a responsabilizar a la gente, no sólo a los empresarios”, concluyó.

