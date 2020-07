Exigen cárcel y multas para quienes no acaten medidas antiCovid-19 en Chetumal

Está demostrado que, al menos en Othón P. Blanco, los exhortos han servido de poco, por lo que deberían aplicar multas y arresto para quienes no acatan las medidas para prevenir el contagio del Covid-19.

El representante del Consejo Ciudadano de Quintana Roo, Gabriel Campos, exigió que el Cabildo de Othón P. Blanco establezca cárcel y multas para quienes no acaten las medidas preventivas contra el Covid-19.

Destacó que está demostrado que, al menos en Othón P. Blanco, la enfermedad no inmuta y los exhortos no sirven de nada, porque los ciudadanos no cumplen con las disposiciones sanitarias para su contención.

Este martes, la Secretaría de Salud reportó que en Othón P. Blanco se han reportado mil 886 casos positivos de Covid-19 y 91 fallecimientos, además de una ocupación hospitalaria del 74 por ciento.

Gabriel Campos, consideró que es momento que el Cabildo siga el ejemplo de otros municipios y establezca cárcel y multas para quienes no acaten las medidas preventivas contra el Covid-19.

Noticias Cancún

El representante del Consejo Ciudadano de Quintana Roo resaltó que las medidas coercitivas, arrestos y multas son necesarios porque la población, de plano, no cooperará.

A manera de ejemplo, mencionó que, pese a las recomendaciones de las autoridades, los chetumaleños salen a hacer ejercicio sin ningún tipo de protección, no respetan la sana distancia, no usan cubrebocas, ni gel, además de que se aglomeran en mercados y bancos.

Las aglomeraciones de ciudadanos son cosa de todos los días frente a la instituciones bancarias, convirtiéndose en foco de potencial contagio de Covid-19.

Te puede interesar: Suspenden empleados municipales recoleta de basura en Chetumal

Está claro que los exhortos no han servido de nada y la gente continúa como si no se viviera la fase de riesgo.

Insistió en que las medidas severas son necesarias y que el Cabildo capitalino debe ya establecerlas o la situación continuará agravándose hasta colapsar los servicios de salud y la economía.

Gabriel Campos puntualizó que deben seguirse ejemplos como Benito Juárez y Tulum, donde el no portar “cubre bocas” es causal de detención y multa.

Más de Quintana Roo