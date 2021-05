Exigen a la Uqroo reintegre a la Federación 41 mdp

La Universidad de Quintana Roo (Uqroo) enfrenta un grave problema financiero ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF); la máxima casa de estudios del Estado no ha podido acreditar irregularidades del 2019 por más de 41 millones de pesos. El dinero de acuerdo a los registros contables, se usó para pago a trabajadores pero en forma irregular.

En las conclusiones que realiza la ASF, se confirma que hubo gastos irregulares superiores a los 41 millones de pesos, que se exige sean reintegrados a la Federación; mientras que se encontraron manejos irregulares cercanos a los 41 millones de pesos que la Uqroo debe aclarar a la brevedad, de acuerdo a la notificación hecha a las autoridades universitarias.

La ASF encontró pagos irregulares hasta por 41 millones de pesos en el ejercicio 2019 de la Universidad de Quintana Roo, quien deberá reintegrarlos a la Federación

Se trata de revisiones hechas al último año de ejercicio del ahora ex rector, Ángel Rivero Palomo, quien fue sustituido en el cargo por el ahora rector Francisco López Mena a quien corresponderá aclarar y, justificar los malos manejos en los recursos que la ASF reclama sean devueltos.

El resultado del arqueo efectuado a la cuenta del 2019 de la institución de educación superior del 2019, los recursos faltantes se habrían utilizado para efectuar una serie de pagos a trabajadores de la universidad, sin embargo la dispersión de los recursos se hizo de forma irregular, revela la auditoria.

En una de las páginas de conclusión de la ASF se indica que: “Se determinó un monto pendiente por aclarar por 41,169.9 miles de pesos que se integran por 26,493.1 miles de pesos por pagar a 824 trabajadores bajo el régimen de personal de honorarios asimilados a salarios, el cual no está autorizado en el Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero.

El gasto -revela el documento-, no se encuentra establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo; 13,257.7 miles de pesos por pagar Prestaciones No Ligadas al Salario que corresponden a conceptos de nómina no considerados en el Apartado Único del Anexo de Ejecución; 670.2 miles de pesos por el pago a tres trabajadores de los que no se proporcionó la documentación que acredite el perfil de puesto requerido por el cual les pagaron en el ejercicio fiscal 2019; 624.2 miles de pesos por pagar sueldos a 423 trabajadores que corresponden a la nómina ordinaria, los cuales no se ajustaron al tabulador autorizado por el Consejo Universitario; 105.6 miles de pesos por pagar plazas en exceso con respecto al analítico de plazas autorizado mediante el Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario, correspondientes al personal de PROMEP con 1 plaza; del Personal de Mandos Medios con 4 plazas, y del personal Administrativo con 1 plaza, y 19.1 miles de pesos por no reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos devengados no pagados al 31 de marzo de 2020”.

Desde el año pasado, las autoridades de la Uqroo trataron de aclarar y justificar el uso de los recursos solicitado por la ASF; sin embrago las autoridades consideran que no se justifica de ninguna manera, ni se aclara nada con los documentos enviados, por lo que se determina que el tema continua pendiente.

De hecho en el informe general, la ASF considera que “la Universidad de Quintana Roo no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regule su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”, se concluye en el documento.