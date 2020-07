Exigen 86 trabajadores liquidación en Playa del Carmen.

El complejo hotelero The Reef Coco Beach habría despedido un promedio de 86 trabajadores de todas las áreas sin derecho a liquidación, según denunciaron empleados que se manifestaron en Playa del Carmen.

Este día se llevó a cabo un mitin por parte de un grupo de trabajadores del The Reef Coco Beach junto a los comisionados de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Playa del Carmen, Brigido Acuña y Teresita Tagano.

Hasta ahora se sabe que acudieron a las instalaciones del complejo para aclarar dudas de los trabajadores que han sido llamados para firmar su carta de renuncia y decirles que se está trabajando junto al delegado general del hotel para encontrar una solución a este problema que afecta a los trabajadores en esta época del Covid-19.

Desencanto por despidos en inicio de la cuarentena

Tras darse a conocer que los sindicatos mantienen negociaciones con la administración del hotel, dijeron a los trabajadores que todo el mes de julio van a estar protegidos y recibirán su sueldo, y de ser llamados a firmar su renuncia no lo hagan ya que con eso no podrían apelar legalmente el incumplimiento de la empresa a las leyes del trabajo, y se espera que en un periodo no máximo a 5 días se tenga una respuesta favorable para todos los afectados.

Así mismo se dio a conocer que, de haber despidos, se buscará que el hotel pague la liquidación así como lo establece la ley, sentenciaron los trabajadores de la hotelería en conjunto con los líderes sindicales.

Finalmente se confirmó que la intención de The Reef Coco Beach quiere despedir sin liquidar a unos 86 trabajadores de todas las áreas, esto en el trascendido del director del hotel que actualmente está cerrado con la excusa de que no hay dinero para liquidar.

