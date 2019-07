Exige senador a Otoniel Segovia ponerse a trabajar

El senador José Luis Pech advirtió a Otoniel Segovia dejar de fanfarrón y ponerse a trabajar

El senador por Morena, José Luis Pech Várguez, exigió al alcalde sustituto de Othón P. Blanco, Otoniel Segovia, ponerse a trabajar y dejar de enriquecerse con el dinero de los habitantes del municipio.

Tras los fuertes cuestionamientos por las ausencias del alcalde sustituto de las sesiones de Cabildo, el senador aseguró que su compañero de partido debe cumplir con las obligaciones que juro atender.

El senador Pech exhortó al alcalde sustituto de Othon P. Blanco ponerse a trabajar

“Otoniel tiene la obligación de trabajar, acudir a la reuniones y sesiones de Cabildo que por ley tiene que asistir y demostrar que la oportunidad que tuvo, que nunca más la a va a tener en su vida yo creo”, aseveró Pech Várguez.

Incluso, aseguró que debería aprovechar la oportunidad que le dieron de trabajar, y dejar de lucirse por las calles.

Otoniel Segovia debe aprovechar para trabajar y no pasearse en suburban, dice el senador Pech

“Que la aproveche bien, pero no para hacerse rico, no para andar en suburbans, no para andar luciéndose, sino para hacer un buen trabajo”, sentenció el senador por Quintana Roo.

Pech Várguez aseveró que la apertura tan amplia que su partido tuvo propició la llegada de personas que no se han comportado a la altura de lo que se esperaba en 2018, como el caso del alcalde sustituto.

“En Morena ya estamos viendo los resultados, en la elección local pasada las elecciones mandaron señales, mucha gente ya no acudió a las urnas”, precisó el senador.

Expresó que hubo personas que votaron en contra de su partido y sus abanderados, por la experiencia de gente “nefasta o mala”, que no tienen cariño a la sociedad.

“Esto fue un aviso que mandó la ciudadanía, que debemos ser cuidadosos en lo que hacemos para que la gente no abandone al partido”, advirtió el senador.

Mando Único

Ante la resistencia del alcalde sustituto a firmar el Mando Único promovido por el gobernador Carlos Joaquín González, el senador señaló que debe sumarse los esfuerzos para el bienestar de la sociedad.

“Más allá de las decisiones políticas lo importante será ver los resultados que se tengan, en Solidaridad ya entró, en Othón P. Blanco tendrán que decidirse a entrar y dar resultados que eso es lo más importante”, aseveró.