Exige comunidad LGBTQ+ cambios a Ley de Salud de Quintana Roo.

La comunidad LGBTQ+, en reunión de trabajo con la Diputada local, Estefanía Mercado Asencio, solicitó derogar el artículo 113 de la Ley de Salud de Quintana Roo ya que, criminaliza el hecho de la transmisión de enfermedades venéreas, en específico del VIH.

El citado artículo, ubicado en el Título Octavo, Capítulo II, Enfermedades Transmisibles, se ha pedido su derogación desde hace varias Legislaturas, pero ha sido ignorado, apuntó el Presidente de la Asociación Civil “Información y Educación Sexual”, Omar Ortiz.

En el encuentro donde participaron personas de la diversidad sexual, de respuesta del VIH y madres de poblaciones de la diversidad, se solicitó la promoción de una iniciativa para que los Ayuntamientos tengan una Unidad de la Diversidad Sexual, como en Solidaridad, que es el único con esta instancia, y que el Gobierno del Estado tenga una Secretaría de la Diversidad Sexual.

Exige comunidad LGBTQ+ cambios a Ley de Salud de Quintana Roo.

“Estuvimos atendiendo la agenda Legislativa pendiente, respecto a lo ya avanzado y lo pendiente que tenemos en la materia, en el terreno local; hablamos del artículo 113 de la Ley de Salud, que criminaliza el tema del VIH, así como que Solidaridad es el único Ayuntamiento que tiene una Unidad para la Atención a la Diversidad Sexual, y ella, como diputada, tiene la posibilidad de presentar una iniciativa para que todos los municipios cuenten con esta figura”, señaló.

“El artículo criminaliza el hecho de la transmisión, cuando es un tema que científicamente no se puede probar; yo no puedo probar que tú me hayas transmitido el VIH porque no existe un mecanismo científico, de laboratorio, que permita saber que fuiste tú y no otra pareja o mis contactos sexuales, ni en qué momento se dio. No hay manera de aplicar ese artículo, está básicamente a interpretación y eso no puede ser en la ley”.

Otro tema que pidieron a la Congresista es la creación de la Unidad de Atención Integral a Poblaciones de la Diversidad Sexual y Niños, Niñas y Adolescentes que requieran atención especializada en endocrinología, que responda a la necesidad de las minorías sociales, como la población trans, a fin de realizar su proceso de transición bajo vigilancia médica, sin poner en peligro su vida y salud.

Para más noticias de Quintana Roo da click aquí.