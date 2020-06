Exhiben turistas en redes sociales engaños de taxista de Cancún en aeropuerto

De nueva cuenta los taxistas de Cancún fueron exhibidos en redes sociales, en esta ocasión fue una turista quien difundió como con engaños estos trabajadores del volante intentaron hacer que utilizara el servicio de taxi colectivo en lugar del autobús del ADO para llegar a la ciudad, lo cual le hubiera costado el doble, calificando esta situación como un abuso.

La usuaria Montz fue la encargada de publicar y difundir su historia la cual inicia en el aeropuerto de Cancún donde estaba esperando la llegada de su hija en la terminal cuatro, para después dirigirse juntas a Tulum.

Cuando por fin se reunión con su pequeña de cinco años, Montz se acercó a uno de los vendedores encargados de ofrecer el servicio de transporte afuera del aeropuerto para preguntarle cuándo saldría el próximo autobús del ADO hacia Cancún o Playa del Carmen, siendo cuestionada en ese momento sobre el horario que estaba buscando.

“Me preguntó el chico muy amable para qué hora lo necesitaba, le dije que después de las 4.30 pm. Llamó por radio, dio la información y le dijeron que sólo a las 7.30 y 8.30 pm”, refiere la inconforme.

Luego de darle a conocer los supuestos horarios, de manera inmediata le ofrecieron a Montz el servicio de taxi colectivo a Cancún por 150 pesos y 350 pesos en caso de Playa del Carmen, por persona abordo, lo cual le pareció a la mujer un precio excesivo al representar 50 por ciento más del precio de un boleto para el autobús del ADO.

Desconfiando de la respuesta del vendedor, la madre de familia busco los horarios en el sitio web del ADO encontrando una salida a Cancún en el horario de las 16:40 horas y a las 18:10 horas, lo cual fue refutado por el mismo hombre que le ofrecía el servicio de taxi colectivo, quien le dijo que los horarios de la página web no eran correctos.

“Entonces le pregunté al mismo chico que me había informado, que si había una corrida pronto y cómo podía entrar a comprar los boletos. Me dijo que los horarios de la página no estaban bien y que justo acababan de tener problemas con unos clientes que habían comprado en línea y la corrida no existía”, dice en su publicación.

En punto de las 16:30 horas llegó al aeropuerto de Cancún el autobús de ADO indiciado en el sitio web, pero los mismo taxistas del lugar le indicaron a la mujer que únicamente dejaba pasaje y se retiraba, además de hacerla descartar la posibilidad de pedir un UBER, al dejarle en claro que estaba vetado.

“Al final me dijo el chofer del ADO que le dijera al personal de seguridad que iba a abordar el ADO para que me dejara pasar. Así lo hice y me fui a Cancun con mi hija por 145 pesos”, concluyó.

Montz dijo entender la difícil situación de muchos en Cancún, pero calificó como lamentable que los taxistas querían adueñarse del servicio de transporte engañando a los turistas.

