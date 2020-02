Exhiben en redes a un ACOSADOR de NIÑAS en el transporte público de Cancún

Utilizando las redes sociales, de manera específica en los grupos de Facebook, una mujer realizó una publicación donde utilizando una fotografía denunció y exhibió a un acosador de alumnas de secundaría, no mayores de 15 años, en el transporte público de Cancún, ruta 100, el cual al verlas solas se sienta junto a ellas y realiza acciones indebidas como frotar sus piernas en el cuerpo de las menores.

De acuerdo a la denuncia de esta cancunense realizada en grupo de Facebook de nombre “Denuncia Ciudadana Cancún”, unas alumnas de secundaria que se encontraban sentadas a bordo de dicha unidad fueron acosadas por el sujeto mostrado en la fotografía, quien frotaba su pierna en el cuerpo de las estudiantes y además las volteaba a ver, al tiempo que pasaba la lengua por sus labios manteniendo su vista fija en las niñas.

Te puede interesar: Jaguar ATACA a un turista extranjero mientras paseaba con su perro en Tulum (Video)

Una acosador de niñas fue exhibido en redes

Derivado de lo anterior, las alumnas de secundaria decidieron bajar de la ruta 100 para no seguir soportando dichos actos del señalado, sin embargo, el hombre no dejo de verlas hasta que siguió avanzando la unidad del transporte público.

Más notas de Quintana Roo AQUÍ

“Este pervertido acosa niñas de secundaria en la ruta 100 tengan cuidado. Una chica de no más de 15 años tuvo que cambiarse de lugar porque el tipo se le iba replegando a las piernas de la chica, luego subió otra y la volteaba a ver y se tallaba la lengua en los labios viendo a la chiquilla al grado que se tuvo que bajar de la combi. Y todavía las volteo a ver a ambas cuando se bajaron en sus paradas. No es posible que ni en un transporte vayan seguras las adolescentes. Lo peor, nadie(me incluyo) le dijimos nada porque ya no sabes quien pueda venir armado. Es muy triste que por miedo a salir heridos o hasta perder la vida seamos indiferentes a este tipo de acosos porque esto Señores, es acoso sexual y está penado”, refiere la publicación de la consternada mujer.

Exhiben en redes a un ACOSADOR de NIÑAS en el transporte público de Cancún.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana