Exhiben en audio amenazas de candidata de Felipe Carrillo Puerto a sus empleados

La alcaldesa con licencia de Felipe Carrillo Puerto, Paoly Perera Maldonado, fue acusada de presuntamente amenazar a sus trabajadores con despedirlos si no la apoyan en su candidatura para reelegirse, esto gracias a una grabación realizada en un evento reservado sólo para los trabajadores municipales.

En un audio que se filtró a medios nacionales y de Quintana Roo, se escucha una voz, que aseguran es la de la priista, donde dice a 300 empleados municipales que si pierde las elecciones no podrá costear su nómina después del 2 de julio.

“Si el proceso no nos favorece voy a tener que dar de baja a los 300 trabajadores que ingresaron en el 2013”, se escucha, “el 2 de julio nos vamos a ver pero llorando”.

“Si no nos favorece prepárense sus mochilas porque nos vamos todos, porque no voy a poder seguir pagando la nómina. Cuídense, cuiden lo que hoy tienen, yo siempre he dicho el que la hace la paga”, sentencia.

En la misma grabación, la candidata describe que actualmente en el estado de Quintana Roo el PRI no cuenta con una fuerte presencia en el Gobierno estatal y el Congreso local para que los posibles despedidos continúen trabajando en otras dependencias.

Tras la difusión, Carlos Montalbán, representante del Frente en el Instituto Electoral local, anunció que presentará el próximo lunes una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) por este hecho.

Aquí te dejamos el audio: