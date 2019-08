Exhiben de mentir al INE y de acosador al regidor José Luis Acosta Toledo

José Luis Acosta Toledo, décimo regidor de Benito Juárez, fue exhibido por acoso sexual y por haber falseado información al INE, en la búsqueda de su cargo como funcionario público en Benito Juárez.

El regidor falseó su domicilio para ser postulado como candidato en Benito Juárez, cuando tiene su domicilio en Tabasco.

Acosta Toledo habría obtenido de manera ilegal su comprobante de residencia para ser registrado en el proceso electoral del 2018 por el PRD, por quien contendió como candidato a la Presidencia Municipal de Benito Juárez, en sustitución de José Luis Toledo Medina.

Su candidatura fue una estrategia de la coalición PAN-PRD para que en la boleta apareciera el nombre José Luis “Chanito Toledo”.

Revelan capturas de pantallas de conversaciones de WhatsApp presuntamente del regidor José Luis Acosta Toledo, en el que acosa a una empleada del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Y es que en la clase política afirman que de no tener ese nombre, ni el parecido físico con Chanito, hoy diputado plurinominal electo por Movimiento Ciudadano, no habría tenido la suerte de ser registrado.

Una credencial de elector del regidor Acosta Toledo, señala como su domicilio el de Avenida Domingo Colín, de Cunduacán, Tabasco.

Acosta Toledo viola la Constitución

Su falta representaría una violación a la Ley de Municipios del Estado de Quintana Roo, que en su artículo 10 fracción primera establece quién puede integrar un ayuntamiento.

“Ser mexicano por nacimiento, ciudadano quintanarroense en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, con residencia y vecindad en el Municipio no menor a cinco años anteriores al inicio del proceso electoral”, señala la citada legislación.

Cabe señalar que en 2016, el INE sancionó a una mujer con tres años de cárcel y 70 días de multa, por el delito de alteración del Registro Federal de Electores.

“Artículo 411.- Se impondrá de setenta a doscientos días multa y prisión de tres a siete años, a quien por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales o en la expedición ilícita de credenciales para Votar”, señala el Código Penal Federal.

De acuerdo al Artículo 411, se impondrá de 70 a 200 días multa y prisión de tres a siete años, a quien por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores.

Aparentemente, el funcionario no habría actualizado su domicilio a Cancún, y habría enfrentado el mismo problema que la hidalguense Xóchitl Gálvez tuvo al ser postulada como candidata a jefa delegacional en la Ciudad de México.

Por otro lado, el funcionario, presunto acosador, violó la Constitución, al no separarse del cargo en tiempo y forma para ser postulado formalmente al cargo.

El artículo 136 de la Constitución de Quintana Roo establece que no podría ser postulado, pues mantenía un cargo público del que no se separó en tiempo y forma.

“Artículo 136 Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere: (…) III. No desempeñar, con excepción de los docentes, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal a menos que se separe con noventa días de anticipación al día de la elección. Esta disposición no será aplicable a quienes participen con el carácter de suplentes”, señala la legislación

Sin embargo, Acosta Toledo se mantuvo hasta mayo del 2018, un mes antes de la elección, como Analista Profesional de la Secretaría de Desarrollo Social, con un sueldo de 4 mil 780 pesos.

La nómina del Gobierno de Quintana Roo señala, de acuerdo con la Dirección General de Administración, que el 31 de mayo, Acosta Toledo aparecía como funcionario público con el número de plaza 9380 y número de empleado 27309, con RFC AOTL880118510 y base en Benito Juárez.

Su adscripción era en la Dirección de Participación Ciudadana como Analista Profesional, y su sueldo era de 9 mil 561.26 pesos mensuales.

Aunque La Verdad intentó conocer la manifestación de bienes presentada por baja, esta no fue localizada al cierre de esta edición, para corroborar la fecha en que fue presentada.

Protegido de Julián Ricalde

En ese entonces, la Secretaría de Desarrollo Social tenía como titular a Julián Ricalde Magaña, que fue quien lo propuso para aparecer de relleno en la boleta de la elección para presidente municipal de Benito Juárez bajo las siglas del PRD.

Ricalde Magaña fue candidato a Senador en 2018, pero fue derrotado por Morena.

A Ricalde Magaña de nada le sirvió su alianza con José Luis “Chanito” Toledo, los ex Borgistas y el entonces dirigente estatal del PRD Jorge Aguilar Osorio.

En esa ocasión, la alianza fue derrotada por Reemberto Estrada, justo cuando Magaña pretendía ser de nuevo alcalde de Benito Juárez.

Además, previo a ser impulsado por Julián Ricalde como candidato del PAN-PRD en sustitución del verdadero Chanito Toledo en la elección del 2018, el regidor Acosta Toledo militó en las filas del PAN impulsado la campaña de Josefina Vázquez Mota en el 2012 en su natal Tabasco.

Acosta Toledo, acosador de mujeres

El regidor, además, podría enfrentar un proceso penal al ser exhibido como acosador de mujeres, tras salir a la luz pública una conversación en la que dice a una mujer que solo quiere que pasen “un ratito juntos”.

Las conversaciones, que han sido dadas a conocer de manera anónima a La Verdad, presuntamente habrían salido del teléfono de la mujer acosada, pues en ellas se aprecia que la mujer responde a los mensajes que le llegan del teléfono 998-2000-510.

En ellas, se lee que el regidor, en cuyas capturas de pantalla aparece su imagen, llama “hermosa” a la mujer, y le hace comentarios sugerentes.

“Ya no te hagas del rogar, te invito a cenar”, escribió presuntamente el regidor Acosta desde su teléfono a la mujer.

Sin embargo, esta le aclara que no quiere entrar en conflictos con su pareja, pues tiene una relación; sin embargo, el funcionario insulta a la pareja de la mujer e intenta convencerla de salir con él.

“A poco prefieres un pendejo a un político como yo”, se lee en el mensaje.

Pero la mujer, además de insistir en que no le interesa, le pide que no le llame con groserías.

Aunque el teléfono del regidor, 998-2000-510, aparece a nombre de Franco Alonso Nahum de Cancún, en el gobierno municipal de Benito Juárez afirman que el regidor, de puño y letra, escribió ese número en su personificador.

El acoso sexual está tipificado en el Código Penal vigente en Quintana Roo, con base en su artículo 130 bis.

“ARTÍCULO 130 Bis.- A quien asedie o acose sexualmente a persona de cualquier sexo o solicite favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y trescientos a quinientos días multa”, señala la legislación.

Pese a ser un representante social, y en teoría conocer la ley, el funcionario, de acuerdo con la conversación, mantuvo su acoso a la mujer.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Nadie sabe quién es José Luis Acosta Toledo, candidato que remplazará a “Chanito



“Ya afloja, nadie se va a enterar, vamos a un lugar discreto”, insistió en la conversación, donde se evidencia un tono vulgar del funcionario.

Sin embargo, ante la negativa, el regidor hace alarde de su cargo, y amenaza a la mujer, cuya identidad se mantiene en reserva por su propia seguridad.

“No quieras conocerme a la mala tengo mucho poder y si te atreves a denunciarme voy a hacer que te corran”, advierte el funcionario.

Ante esto, la mujer le dice que no será necesario, pues presentará su renuncia al cargo, no sin advertirle que nunca tendrá oportunidad con ella.