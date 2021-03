Exhiben a taxista de Cancún por agredir a familia ¡Los bajó por no traer cambio!

A través de las redes sociales, una mujer denunció a un taxista de Cancún por las agresiones de las que fue víctima, luego de que el ruletero la bajara a ella y a su familia por no traer cambio para pagarle, además de quiso cobrarles extra.

Se trata del operador de la unidad 3800, de la ciudad de Cancún, el cual abordaron en Plaza Las Américas y le pidieron que los llevara al Mercado 23, contó la mujer en una publicación en Facebook, que más tarde se viralizó.

La mujer fotografió la unidad que operaba el taxista. Foto: Redes.

La muchacha narró que no habían avanzado mucho cuándo el operador del taxi les preguntó si tenían cambio: "sí tengo, 40 pesos lo que cobran hasta ahi y me dice no, son 55 pesos", escribió la chica en su publicación.

Taxista de Cancún agrede a pasajeros

Tras los hechos, según contó la mujer, su esposo alegó sobre el costo e, inmediatamente despúes, "el taxista se detiene y nos grita groseramente que no nos llevará y de forma brusca detiene el coche violentamente (sic) nos pide bajarnos del auto", siguió narrando.

"Íbamos abordo (sic) mi bebé, mamá, esposo y yo", puntualizó.

Afortunadamente, agregó, "otro taxista amablemente que observó todo, decidió llevarnos y efectivamente no dijo que hasta el 23 (mercado) son 40 pesos", por lo que decidió exhibir al taxista de Cancún del 3800.

Sin miedo al sindicato

A pesar de que la mujer alegó que denunciaría los hechos ante el Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, el operador del auto la ignoró por completo y aseguró que en dicho organismo nadie les decía nada.

Ante estas situaciones, el director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, Jorge Pérez Pérez, ha solicitado a los concesionarios de placas que sean más cuidadosos al escoger su personal, pues de acuerdo con el funcionario, muchos no están capacitados para ello.

Además, según dijo en una entrevista para La Verdad Noticias, si muchos de los operadores "no respetan reglas, andan en la maldad o andan en el delito y no siguen sus responsabilidades", no será culpa de los operadores sino de los mismo concesionarios.