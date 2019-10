Exhiben a presuntos ladrones en Cancún, roban en los cajeros de esta forma ¡Cuidado!

Dos sujetos de origen cubano, fueron sorprendidos y denunciados en redes por una persona quien fue víctima de un presunto intento de robo sin violencia, esto en uno de los cajeros automáticos que se encuentra en Soriana de Plaza Mis Héroes, según datos de la publicación en Facebook.

De acuerdo con el agraviado él se encontraba realizando un retiro de dinero, cuando de pronto se acercó un chavo al cajero de al lado, pero en vez que se ponga a realizar sus operaciones en su cajero, sólo estuvo al pendiente de lo que hacía el otro joven, cuando vio que ya estaba poniendo el monto para retirar, el ladrón se acercó y metió la mano, porque según la operación que hizo la víctima estaba mal.

Ante esta acción el afectado le preguntó porqué hizo eso, “no tienes por qué meter las manos aquí y no necesito tu ayuda. a lo que el otro de atrás me arrebata la tarjeta la ingresa de nuevo en ese entonces me dice ok solo queríamos ayudar; yo les dije. que no necesito apoyo ni ayuda y ellos se conocían y venían son !!!cubanos!! juntos, obvio era un asalto” escribió el agraviado en redes.

Siguió escribiendo la persona que se libró del asalto y mencionó que los tipos no se querían ir del lugar hasta realizar su cometido, por eso el joven pensó y al momento de que los delincuentes le exigieron que vuelva a meter su tarjeta y saque todo el dinero, él decidió poner mal su NIP y que la máquina lo tragara, para así echarle la culpa a los del banco.

“Yo pense rapido y me dije aunque yo saque el efectivo estos no me van a dejar, pues no había ni un seguridad y ya habían dos personas más acercándose; el que me arrebata la tarjeta me dice ya rubén pon tu nip y ya vamonos, yo en en ese momento pensé, estos no me van a dejar un golpe me dan y me dejan aquí sin nada a lo que puse mi NIP alrevez y dándome cuenta que el tipo al arrebatarme la tarjeta, vio mi nombre y le hizo pensar a los que se acercaban me conocían; preferí que el cajero se traguara mi tarjeta pues yo pensé rápido y me dije aunque yo saque el efectivo estos no me van a dejar”, seguí diciendo el texto en redes.

Se supo que los ladrones van a bordo de un auto rojo con placas de circulación UUUE-649-E; hasta el momento estas personas siguen libres, pero si el afectado no denunció, seguirán así por las calles, por ello piden a la población cancunense cuidarse de esos tipos y no aceptar ayuda de extraños.