Exhiben a presunto violador; abusó de una menor durante 10 años en Cancún

En un mensaje dirigido al público en general, a través del colectivo Siempre Unidas Quintana Roo, una menor de identidad reservada, decidió liberarse y exponer a un presunto violador, quien abusó de ella desde los 7 hasta los 17 años de edad; los hechos habrían ocurrido en la ciudad de Cancún y hoy decidió hacerlo público.

De acuerdo con la información proporcionada, el acusado por la víctima fue identificado como Juan Manuel Morales Layna, quien sin importar las consecuencias, abusó sexualmente de la mujer, es de mencionar que hoy en día la agraviada ya es mayor de edad, pero decidió ser valiente y denunciar al presunto culpable.

La víctima escribió lo siguiente

“Muchos años quedé en silencio, todo el dolor que provocaste, no solo a mí, si no a toda mi familia, abusaste de mi sexualmente y violaste durante 10 años. Desde mis cortos 7 años de vida hasta que logré caer en conciencia de tus manipulaciones y estupideces fabricadas por ti a mis 17 años”, escribió la afectada.

Se sabe que la dama procederá a denunciar los hechos ante las autoridades correspondientes, además de pedir ayuda a colectivos feministas para exhibir al Juan Manuel por los hechos ocurridos, por ello también es que hace responsable a dicho sujeto de cualquier cosa que le pase a ella y a los integrantes de su familia.

“Hoy decido liberarme de ese miedo que provocaste en mí y no voy a descansar hasta estar satisfecha en busca de lo que es justo. Desde que decidí hacer esto público, hasta el día de hoy y en adelante, te hago totalmente responsable de cualquier cosa que atente contra mi salud y seguridad, y no solo la mía, si no también la de todos los integrantes de mi familia”, enfatizó.

Por último, a través de las redes sociales ya circula el rostro del aparente violador y hasta el momento, Juan, no ha aparecido para que de alguna declaración al respecto, se dice que ya no se encuentra en Cancún e incluso en Quintana Roo, sino que debido a esta declaración de la joven, decidió escapar.

