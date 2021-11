Parece que las denuncias de ciudadanos en contra de conductores de transporte público en Cancún nunca acabarán, pues cada día son más los operadores que no respetan los semáforos, señalizaciones e incluso que van a exceso de velocidad, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros que van en las unidades.

De acuerdo con los denunciantes, los hechos ocurrieron durante la mañana, cuando dicha combi intentó ganarle el paso, sin embargo al no poder y al ver que lo estaban grabando, decidió bajarse y también tomar fotos, agrediendolos verbalmente, sin embargo los acusadores afirmaron que el chofer estaba cometiendo faltas administrativas.

El operador no respeta los semáforos

Exhiben a operador de combi en Cancún, pone en peligro a sus pasajeros

Una de esas faltas es, no respetar el semáforo en rojo, no hacer alto, pasar los topes a exceso de velocidad y no respetar la distancia, además, cuando pasaba un tope e incluso un bache, se lograba ver a los “pasajeros brincar”, es decir no le importaba que tuviera personas, lo que quería era ganar.

El presunto es de tez morena, complexión robusta, cabello corto, sin cubrebocas, en la muñeca izquierda tiene un reloj, en la muñeca derecha una pulsera color plata y estaba vestido de playera color blanco con azul y logo del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo, mismo que con un celular con funda imágen de mandala le tomó foto a los denunciantes.

Es de mencionar que el operador conduce la unidad 781, ruta 71, el cual va a Cielo Nuevo, CECyTE I, Crucero, paradero B, terminal de autobuses ADO, Telmex, La Palmas, Prado Norte, Plaza las Américas, Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, Av. Leona Vicario y la avenida José López Portillo.

Hasta el momento ninguna autoridad ha dado alguna declaración al respecto, recordemos que este tipo de conductores abunda en Cancún y en algunas ocasiones son los responsables de provocar accidentes, como lo que pasó durante la mañana en la Sm 104, donde una mujer resultó herida.

