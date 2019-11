1 /5 Exhiben a ladrón, lleva sus víctimas al monte para asaltarlos Exhiben a ladrón, lleva sus víctimas al monte para asaltarlos Exhiben a ladrón, lleva sus víctimas al monte para asaltarlos Exhiben a ladrón, lleva sus víctimas al monte para asaltarlos Exhiben a ladrón, lleva sus víctimas al monte para asaltarlos

Un presunto ladrón fue exhibido en redes luego de que intentó asaltar a un usuario de Facebook, pero el hombre lo hace de una manera poco peculiar, ya que el hombre publica que necesita un vendedor o vendedora para un establecimiento de cervezas, cuando alguien le escribe él lo cita a un lugar, pero el lugar está cerca del monte, que es donde aprovecha para cometer el delito.

De acuerdo con el afectado, el supuesto asaltante le dijo que estaba vacante el puesto de vendedor para un SIX, con un sueldo de 1 mil 900 y por crecimiento hasta 2 mil 500 pesos, la víctima accedió y fue citado primero en Plaza Mis Héroes de Cancún, pasaron los minutos y nunca llegó, luego fue citado por segunda ocasión en la misma plaza y llegó 25 minutos tarde.

Entre la plática para llegar a un acuerdo, el delincuente le dijo que era momento de ir al establecimiento donde iba a estar, por lo que se comenzaron a mover al sitio a pie, al caminar, según el denunciante alrededor de 35 minutos, se dio cuenta que los estaba llevando a un monte, donde casi no pasa nadie.

“Estuvimos caminando como por aproximadamente 20 a 35 minutos, pero después me llevó a donde estaba el monte y me dijo que tenía que atravesar un camino donde solo había selva para llegar al six, lo sospechoso fue que el tipo quería que yo pasara primero, lo cual yo no hice, empezamos a pasar los dos, y cuando yo caminé un poco más rápido, me sacó un machete con la intención de asaltarme”, escribió el afectado.

Ante esta situación, se supo que el agraviado salió corriendo, logrando escapar del lugar sin ninguna lesión, lo que se desconoce es si ya acudió a la fiscalía para interponer la denuncia correspondiente, en tanto sino lo ha hecho el ladrón sigue en la calle, engañando ya saltando a más personas.

Hay que destacar que esta es una denuncia ciudadana, por lo que todo lo que está escrito no es por parte de las autoridades competentes, todo es basado a la declaración de la víctima; sin embargo,G es muy importante tener cuidado al hacer negocios en redes, ya que muchas veces no se conoce al vendedor.