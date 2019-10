Exhiben a estafador en Cancún, cobra la mercancía y nunca lo entrega

A través de las redes sociales, usuarios de Facebook dieron a conocer a la población cancunense que el señor llamado Shorejitas Maklein, es un estafador que, a través de su negocio de venta de ropa deportiva estafa a las personas, donde a él le encargan una cierta cantidad de playeras u otra prenda y él nunca se los entrega, a pesar de que los clientes ya dieron un anticipo e incluso ya pagaron todo.

Exhiben a estafador en Cancún, cobra la mercancía y nunca lo entrega

De acuerdo a la denuncia en redes, el hombre ha afectado a más de 10 clientes, donde a todos a dejado mal, el más reciente es con un grupo de jóvenes quienes juegan en un torneo a nivel local, mismos que le dieron de anticipo 2 mil pesos en efectivo, esto porque llegaron a un acuerdo con el Shorejitas que hasta que él les entregue los uniformes le liquidan el precio acordado por las prendas.

Exhiben a estafador en Cancún, cobra la mercancía y nunca lo entrega

La publicación en redes decía lo siguiente: “que mala onda que pongan un negocio vendiendo uniformes y no cumplan con entregarlos, esta vez nos tocó a nuestro equipo gambeta de los cuales dimos anticipo de 2000 pesos y hasta el momento este señor no nos ha dado respuesta, nos ha dado vueltas tras vueltas; no se dejen engañar por este tipo que solo se dedica a estafar”.

Exhiben a estafador en Cancún, cobra la mercancía y nunca lo entrega

Así como ellos existen más afectados, que de manera anónima nos dijeron que el señor se la pasa mal gastando el dinero que sus clientes le dan, tanto que ha publicado fotos en las diferentes plazas de Cancún divirtiendose, mientras que los compradores siguen esperando por su producto.

Exhiben a estafador en Cancún, cobra la mercancía y nunca lo entrega

Shorejitas Maklein, además de la venta de prendas deportivas en su supuesto local, de igual modo ofrece sus servicios en redes, tanto que afirma que no sólo vende ropa, sino también, zapatos, tenis, mochilas, gorras, balones, etc., sin embargo lo que ofrece nunca llega a las manos de los clientes.

Tal vez te interese: Denuncian presencia de presunto estafador en Puebla ¡VESTIA DE MONJE!

Exhiben a estafador en Cancún, cobra la mercancía y nunca lo entrega

Hasta el momento se desconoce el paradero de este sujeto, así como la dirección exacta de su establecimiento, de acuerdo con los afectados, Shorejitas Maklein, sólo se dedica a poner peros al momento de entregar el producto y pone trabas para que esto no sea posible, tanto que hicieron público la conversación con él “estafador”.