El incidente ocurrido en el bar “Las de Guanatos”, de Cancún, donde una turista estadounidense sufrió varias quemaduras en su rostro y cuerpo como consecuencia del mal manejo de una bebida alcohólica flameada, ha exhibido la falta de protocolos de protección civil en este tipo de lugares, donde el personal no tuvo una reacción adecuada ante lo ocurrido.

De acuerdo a puntos incluidos dentro del reglamento nacional de protección civil, el personal de restaurantes, bares y antros deben tener cursos de capacitación sobre esta materia para saber cómo reaccionar en caso de registrarse algún incidente en tanto se le da aviso a las autoridades correspondientes. Así mismo deben tener a la mano extintores.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook para mantenerte informado

Exhibe incidente de turista quemada en Cancún falta de protocolos en bares

Por lo que se puede evidenciar en el video del incidente ocurrido dentro de “Las de Guanatos”, ubicado en la Plaza de Toros, mostrado en La Verdad Noticias, se pudo observar como en el momento del accidente, los meseros que estaban preparando la bebida flameada, ignoran como el fuego ya había caído en el vestido de la mujer festejada y aun así decidieron arrojar más bebida alcohólica ocasionando así un flamazo, el cual alcanzo a la turista extranjera de nombre Marissa Daniel.

En entrevista con este medio de comunicación el director de Protección Civil en Cancún, Jesús Riverol Ribbón indicó que sobre este accidente mundialmente conocido gracias a su difusión en redes sociales, no se registró ningún reporte en el número de emergencias 911, lo cual debió haberse hecho de manera inmediata.

“Tenemos que verificar si es cierto que no le brindaron los auxilios, porque tienen un protocolo de actuación para estos casos y debieron haber actuado y llamar al 911 cuando ocurrió este accidente”, comentó.

Resaltó que ningún reglamento prohíbe la elaboración de bebidas o comidas flameadas, por lo que el restaurante-bar continúa operando de manera regular, sin embargo, los responsables de manejar este tipo de productos deben de contar con una preparación sobre protección civil.

“Depende de cómo haya reaccionado el personal. Si fue conforme a su protocolo, se les multará porque al final del día es un accidente y habrá una multa, pero si no actuaron como se tiene que actuar con el protocolo, se tienen que analizar si procede una clausura y en caso de verificar que procese se realizará como se debe”, expresó.

Noticias Cancún

Cabe recordar que a través de una publicación en Facebook, la turista extranjera afectada, Marissa Daniel evidenció como los meseros del bar “Las de Guanatos”, no tuvieron ningún cuidado cuando estaban preparando la bebida flameada y al ocurrir el incidente, los trabajadores del lugar no hicieron nada por ayudarla, evidenciando su total falta de preparación en materia de protección civil.

Exhibe incidente de turista quemada en Cancún falta de protocolos en bares

Faltan protocolos de protección civil en bares de Cancún

“El camarero le sirvió a mi amiga un ‘shot’ al que le prendieron fuego. El fuego salió de la bandeja y quemó la pierna de una amiga. Por alguna razón, el camarero continuó vertiendo más alcohol en la bandeja y causó un incendio explosivo hacia mí (…) El personal de aquí reaccionó extremadamente mal a la situación. No me ayudaron ni me ofrecieron ayuda, simplemente me miraron”, publicó la afectada.

Te recomendamos: VIDEO: Trio de tiburones llegan hasta las playas de Cancún para divertirse

La ciudadana estadounidense lamentó que el bar “Las de Guanatos”, en Cancún, no tuviera ninguna intención de auxiliarla en el momento del accidente, así mismo advirtió que buscará tomar medidas legales contra los responsables de este accidente y contra el establecimiento, por propiciar este accidente.

Más notas de Quintana Roo AQUÍ