Exceso de velocidad de taxista provoca fuerte accidente vial en Playa del Carmen

Un taxista del sindicato Lázaro Cárdenas del Río, perteneciente de Playa del Carmen, fue el responsable de provocar un accidente, donde éste chocó contra un auto particular, esto por estar yendo a exceso de velocidad, además de que no respetó el carril del otro conductor, afortunadamente no hubo lesionados.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho ocurrió hoy por la mañana, cuando al número de emergencias 911, alertaron a las autoridades que sobre el tramo Federal en el Boulevard Playa del Carmen, dos autos habían chocado, en donde uno de los conductores es taxista, mismo que supuestamente él tenía la culpa.

Tras la denuncia, elementos de la Policía Quintana Roo, Tránsito y una grúa acudieron al sitio; al llegar confirmaron el percance, por lo que dieron iniciaron con las investigaciones para deslindar responsabilidades, además de que ponerle una multa al que ocasionó el accidente y retrasar el tráfico.

Según los testigos el operador del taxi salió de repente y sin precaución, al invadir el carril de un Spark con preferencia sobre el Boulevard, ambos colisionaron, sin embargo el taxista se aferró que el que tenía la culpa era el otro conductor, pero los que presenciaron el accidente afirman que la tuvo el chofer del taxi.

Se supo que en este accidente, afortunadamente no hubo pérdidas que lamentar ni heridas de gravedad, sin embargo el monto de los daños podría ascender a más de 280 mil pesos, esto según la aseguradora del auto particular, quien al acudir valoró todos los daños, ahora sólo queda esperar que responda el responsable.

Hay que destacar que en las carreteras federales de Playa del Carmen y Cancún, siempre ocurren docenas de accidentes, en donde la mayoría de estos percances son provocados por conductores de transportes públicos, que lamentablemente algunos han acabado en desgracias.

