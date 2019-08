Exceso de peso en mochilas pueden dañar a los alumnos

De acuerdo con Luis Roberto Ortega Ortega, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Cancún, el exceso de peso en la mochila de la escuela puede provocar daños como dolor de espalda, cuello y hombros, malas posturas, fatiga, desbalance muscular e incluso, dolor de cabeza por tensión.

Explicó que esos los malestares antes mencionados pueden tener su origen en que los menores cargan grandes cantidades de cuadernos, libros y útiles que requieren para sus actividades escolares.

Destacó que prevenir dichos daños en niños y jóvenes es primordial para lograr un óptimo desempeño durante el ciclo escolar en este regreso a clases.

Indicó que, si se toma en cuenta el sobrepeso u obesidad que puedan presentar los niños, y el tiempo prolongado que permanecen sentados con deficiente postura en clases, frente a una pantalla o la computadora, los malestares pueden incrementan.

En este sentido, el médico familiar del IMSS recomendó que los padres de familia y maestros supervisen que el peso de la mochila no sea excesivo, principalmente en los niños de primaria al estar en pleno desarrollo.

Comentó que existen diferentes señales para percatarse si la mochila del estudiante no es la más adecuada, por ejemplo, que el niño o joven cambie constantemente el brazo al cargarla, dificultad para ponérsela o quitársela, marcas rojas a la altura de los hombros y adormecimiento de brazos.

“Esta situación se debe tomar en serio por parte de los padres de familia porque de no ser así estaríamos afectando la postura de nuestros niños e inclusive los estaríamos afectando de manera grave al provocarles daños en su columna, por eso es necesario estar al pendiente para que los niños no cargue tanto peso en sus mochilas y de ser posible comprarle mochilas con ruedas para que no tengan la necesidad de cargarla o en su defecto comprar mochilas con correas anchas y acolchonadas”, concluyó.

