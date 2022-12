Exalcaldes de Cancún e Isla se acusan mutuamente en Twitter

Desde ayer por la tarde, el diputado federal del Partido Verde y ex presidente municipal de la ínsula, Carrillo Sobernis inició la “guerra”, al acusar que en la isla, el gobierno panista había permitido el ingreso de grupos delictivos que habían cobrado la vida ya, de algunos pescadores , en Isla Contoy, “este tipo de hecho no deben quedar impunes”, dijo Carrillo Soberanis.

Al primer posteo hubo respuesta del legislador independiente y exalcalde de Cancún, Ricalde Magaña; “No diputado no es una ola, es una estela de tu desastroso gobierno, donde mataron a tu regidora, a tú oficial mayor, a un comandante de tu policía. Es la estela de pactar con el narco. En la isla no matan pescadores”, dijo.