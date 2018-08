Ex directora del Instituto de Patrimonio del estado Claudia Romanillos puede ser detenida

El Juzgado Cuarto de Distrito le negó un amparo a la ex directora del Instituto de Patrimonio del estado (IPAE) Claudia Romanillos Villanueva, en los tiempos de Roberto Borge, por lo cual queda firme la orden de aprehensión en su con­tra y puede ser detenida por las autoridades en cualquier momento.

Ayer se publicó en los estrados del mencionado Juzgado la decisión del Juez, que le negó el amparo de la justicia federal contra la orden de aprehen­sión dictada por un Juez de Control del fuero común, por su probable partici­pación de hechos que constituirían el delito de peculado El juicio de amparo es el 1433/2017, y fue presentado por la ex funcionaria el 25 de julio de 2017.

El Juez consideró que la orden de aprehensión no violá el derecho humano de defensa adecuada. “La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Claudia Romanillos Villanueva contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral del es­tado”. Ex funcionaria había perdido meses atrás otro amparo.

Claudia Romanillos está acusada por la enajenación de bienes inmuebles del estado durante el gobierno de Roberto Borge.

La acusación en su contra es que esas ventas se realizaron sin que en los contratos se indicara el beneficio que recibiría la colectividad, como lo esta­blece la Ley de Patrimonio, además de que las operaciones se realizaron a un precio menor al del mercado.