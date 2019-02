Ex directora CAPA a la cárcel y debe pagar más de mil 55 millones de pesos

La ex directora general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarrillado (CAPA), Paula González Cetina, durante el gobierno del ex gobernador Roberto Borge Angulo, seguirá los pasos de su ex jefe en el sentido de tener como residencia la cárcel, ya que un Juez de Control de Juicio Orales la condenó a purgar una condena de 3 años 11 meses de prisión.

A la ex funcionaria se le encontró culpable del delito de peculado, en contra del gobierno del estado de Quintana Roo, por lo que una vez que la sentencia quede ratificada, se cancelará su arraigo domiciliario, para pasar sus días en una cárcel femenil de la entidad.

Recuperar dinero

Además, a la sentenciada, se le exigió la reparación del daño que asciende a mil 55 millones 999 mil 962 pesos, dinero que desapareció como resultado de la contraprestación hecha a la empresa privada Aguakan para prolongar su concesión hasta el año 2053, además de agregar el municipio de Solidaridad, independientemente de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos.

Por eso todo indica que, al no revelar el paradero de esa millonaria suma de dinero, el juez la mantendría muchos más años en prisión, al menos que la ex funcionaria tendrá en su poder dicha suma de dinero y lo quiera regresar.

Tal vez te interese: Declaran culpable a la ex directora de CAPA por peculado

En una audiencia pública fue hallada responsable del delito de peculado por haber transferido de la cuenta de la paraestatal que dirigía, hacia una cuenta de la Sefiplan dicho millonario monto económico que había depositado Aguakán.

Paula González Cetina tendrá que pagar por su complicidad en el saqueo de recursos de Quintana Roo, además sus ex jefes la dejaron sola y enfrenta las consecuencias de sus actos y por participar en el saqueo más grande que haya tenido Quintana Roo, desde que fue erigido como Estado Libre y Soberano.

Turbios manejos

El defensor de la ex funcionaria, Baldomero Mendoza, trato de acreditar que el manejo financiero de las cuentas de la CAPA se hicieron correctas, pero la Fiscalía Anticorrupción comprobó que de haberse dado de manera correcta, los movimientos financieros hubiesen quedado asentados en los estado de cuenta y libros de la dependencia y no haber intentado ocultar información a la Auditoría Superior de Fiscalización como fue el caso de Paula González, pues no pudo acreditar el movimiento de los mil 55 millones de pesos, siendo esto un acto irregular y por ende constitutivo de delito.

Derroche

La ex directora de CAPA fue detenida el 3 de enero del 2018 en la ciudad de Chetumal por elementos ministeriales luego de que el Juez ordenara su detención a petición de la Fiscalía. La ex borgista relacionada con el saqueo al estado tiene varias investigaciones entre ellas por peculado y mal uso de recursos públicos, una constante durante la administración del ex gobernador Borge Angulo.