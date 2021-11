Ex diputada federal Patricia Palma buscará la gubernatura en 2022

Aunque sin definir bajo que siglado -partido-, la ex diputada federal, Patricia Palma Olvera asegura que participará en el proceso electoral local del 2022, en el que se definirá l gubernatura por Quintana Roo y, se elegirá a los integrantes del Congreso del Estado.

La ex legisladora por el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la pasada legislatura federal, aclara que, no se inscribió en el proceso interno de este partido para la selección de quien encabezará la candidatura a la gubernatura…”porque no soy militante de Morena”.