Ex alumnas de Bachilleres Dos denunciaron a presunto profesor acosador en Cancún

Ex alumnas del Colegio de Bachilleres Cancún Plantel Número Dos han externado denuncias acerca de un presunto profesor acosador que por medio de redes sociales las contacta y les hace pretensiones indecorosas, una ex alumna xubio capturas de pantalla de ella y otras ex compañeras que han pasado por esta situación de acoso sexual.

Dentro de Las capturas de pantallas que se enviaron a través de las redes sociales de Facebook Cómo se encuentran otras denuncias de otras jovencitas a las que este supuesto profesor del mencionado colegio acosa a través de una cuenta.

Denuncian a supuesto profesor acosador de Bachilleres Dos en Cancún

Al mismo tiempo, denuncia una supuesta red de profesores que encubre estos actos, señalando al mismo director, como una persona que permite este tipo de acciones injustificables, esto ha causado mucha indignación a través de las redes sociales en donde en tan sólo minutos el comunicado se ha hecho viral y las réplicas aparecen a cada minuto.

“¿Hasta cuándo se van a seguir haciendo tontos? Ya no somos una, ni dos. Somos cientos. A mí personalmente llegaron a hacerme comentarios por distintos profesores, el profesor Miguel H. antes de mi operación me dijo: Cuando regreses te estaré esperando para que te sientes en mis piernas y te ponga pomada en la rodilla”, señaló la afectada.

"El Colegio de Bachilleres Plantel Cancún Dos, nunca se ha hecho cargo de estas denuncias...

...durante el tiempo que estudié ahí hice varias quejas hacia profesores y nunca tomaron cartas en el asunto, estuve meses peleando en dirección para que despidieran a un profesor acosador que pedía favores sexuales de manera “discreta” para cambiarte la calificación".

“(Me reprobó por no acceder) Hablé directamente con Isaías R. y lo único que hizo fue reírse en mi cara diciendo que su deber no era cuidarnos, ¿pues qué crees? si lo es, eres director general y te tienes que hacer responsable de lo que sucede en tu plantel. Ya no nos vamos a callar. Colegio de Bachilleres plantel Cancún Dos.

