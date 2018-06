Ex alcaldes de Tulum en la mira de autoridades

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), denunció penalmente al ex presidente municipal de Tulum priista David Balam Chan (2013-2016) y otros ex funcionarios son señalados por desvío de recursos y en donde también estarían Marciano Dzul Caamal, actual candidato de la coalición PRI-PVEM-NA, a la presidencia municipal y quien ya tuvo este cargo de 2009-2011 y su hermana es la actual alcaldesa (2016-2018), Romualda Dzul, lo mismo que Martín Cobos Villalobos (2012-2013).

La denuncia de hechos es por “desvío de recursos”, durante el ejercicio fiscal 2016, según el Informe de Denuncias Penales Presentadas por Sector, con corte a marzo de 2018 y que podría alcanzar a otros ex alcaldes, principalmente a su antecesor, Marciano Dzul, ya que David Balam, entró en sustitución de Edith Mendoza quien sólo duró un año en el cargo acusada de malos manejos y estuvo encarcelada 19 meses por oponerse a los malos manejos de Roberto Borge.

Conforme a las investigaciones de la ASF, en el último año de la administración de David Balam Chan, el Gobierno Federal transfirió al Ayuntamiento de Tulum, 17.9 millones de pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

Los recursos federales estaban programados para la ejecución de obra pública del ámbito social; sin embargo, 12.5 millones de esos recursos fueron transferidos a cuentas bancarias del municipio y destinados para fines totalmente distintos.

“El municipio de Tulum, Quintana Roo, transfirió recursos del fondo por 12.5 millones de pesos a cuentas bancarias propias del municipio, de los cuales se desconoce su destino y aplicación a los fines y objetivos del fondo”, observó en su oportunidad la ASF.

El dinero público federal se etiquetó para 10 obras de urbanización por un monto de 10.2 millones; siete obras de infraestructura educativa, por 5.3 millones; y dos más para el rubro de agua potable por 866 mil pesos.

La investigación de los auditores federales reveló que en vez de ser ocupados para la ejecución de las obras, el dinero fue transferido a otras cuentas bancarias.

Para sustituir el dinero federal, el ayuntamiento contrató una deuda bancaria, la cual fue depositada en la cuenta bancaria del fondo federal.

Mal de raíz

Por su parte, el séptimo regidor del Ayuntamiento de Tulum, Enrique Rodríguez Luna, denunció una serie de irregularidades encontradas en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, las cuales suman un total de 30 millones de pesos, perpetrada por la actual alcaldesa Romualda Dzul Caamal, quien pretende heredarle el cargo a su hermano, Marciano Dzul, quien ya fue también presidente municipal y quien impuso también a David Balam.

En total son casi diez años de malos manejos y despojo de los recursos de los habitantes de Tulum, dijo y que los manejos turbios están al orden del día, como el gasto de más de un millón 300 mil pesos en unos tacos durante el festejo del 15 de septiembre de 2017. “En total se gastaron dos millones y medio de pesos, sólo en adornos fueron 800 mil pesos más el millón 300 mil pesos por tacos que costó cada uno más de 60 pesos”.

El regidor, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, dice que dicho Ayuntamiento no rinde cuentas de nada, pero gracias a las gestiones realizadas ante Transparencia, han podido rescatar algunos comprobantes. Incluso dijo, la misma empresa de los tacos es la provee de internet al Ayuntamiento por más de un millón 392 mil pesos, “ya ni Carlos Slim es capaz de proveer tacos e internet”, dijo a manera de reclamo e ironía.

Señaló que dicha proveedora Yasmin Perera, cuenta con domicilio fiscal en la ciudad de Mérida, Yucatán, sin embargo, al buscar la dirección en internet, se encontró que es un predio abandonado. Otras facturas de las que todo indica existen sobre costos, son las expedidas a la empresa Construinnova S.A. de C. V., que elaboró el Plan Municipal de Desarrollo por la cantidad de seis millones 250 mil pesos a pesar de que existe un área dentro del municipio con facultades de elaborar este tipo de instrumentos.

Otro más es la empresa Mac Consultores Fiscales y Legales SC, fue contratada para diferentes servicios, entre ellos, elaboración de estrategias de combate a la pobreza, servicio por el que, el municipio le pagó 18 millones de pesos, así como la “homogeneización de procesos y reglamentación institucional” de la Dirección General de Desarrollo Social del municipio de Tulum, concepto por el que se facturó un monto de un millón 755 mil pesos.

Cabe destacar que el Consejo ciudadano que presidió Víctor Más Tah (2008-2009), fue el único que en tan sólo nueve meses logró dejar en las arcas municipales la cantidad neta de 20 millones de pesos, a partir de ese momento el recién creado municipio de Tulum empezó a tener préstamos los cuales hasta la fecha no han podido pagar.