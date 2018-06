Evitan el cierre de una capilla en la región 200 de Cancún

Más de 30 personas de la región 200, inconformes por el desalojo que se tenía programado por parte de personas de seguridad pública, con la capilla San Pablo Apóstol de la mencionada región.

Fue alrededor de las 8 de la mañana cuando vecinos llegaron hasta la capilla por un supuesto desalojo que se llevaría a cabo por una denuncia que un ciudadano del cual no se sabe el nombre, giro para que esta capilla de orientación católica fuera desalojada para poder levantar una barda la cual evitaría el cruce sobre ese predio donde se encuentra ubicado y la cual atiende a más de 100 personas que asisten a misa.

Reyes Gaspar, representante de la asociación civil iluminando los caminos de la vida, acudió hasta el lugar para evitar junto a 30 personas más en su mayoría mujeres que se pudieran llevar las cosas que se encuentran en el lugar religiosos, así como se colocaran mallas en palos improvisados que ya se habían colocado para bardear la zona y así evitar el paso de alumno del kínder, secundaria y personas que circulan por el lugar.

Al llegar al lugar los policías no mostraron ni una orden o denuncia, por lo cual no pudieron realizar lo que ya estaban por realizar, vecinos enfurecidos, pidieron a las autoridades se identificaran pero no obtuvieron respuesta por parte de estos por lo que solo dejaron los huecos y palos a colocar y se marcharon del lugar.

Reyes Gaspar, señalo que ya la prelatura tiene conocimiento de estos actos, por lo cual se tomara cartas en el asunto para que se pueda indagar sobre esta problemática que afecta directamente a 100 personas que asisten a la capilla San Pablo Apóstol, así como a más de 500 familias que pasan todos los días por el predio entre padres de familias y alumnos.

Esperan que este conflicto tenga solución, para evitar un conflicto mayor entre lugareños y personas que no se identifica cuando han llegado a cerrar el lugar.