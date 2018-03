Evita ahogarte con tu tarjeta de crédito

Adriana Chuc/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Evita ahogarte con tu tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito son un salvavidas para cualquier emergencia económica, tener cosas que se desean inmediatamente, ciertas promociones o descuentos, pero si no existe planificación financiera se puede caer en el ahogarte en el sobre endeudamiento sin importar la condición económica o nivel de ingresos de las personas. Aquí hay tres mástiles para dar dirección a quienes se encuentran a bordo de las tarjetas de crédito. La fecha de corte es tu mejor amigo, conocer bien los ciclos de las tarjetas de crédito es fundamental para no endeudarte, tienes 30 días para hacer compras y después tienes la fecha de corte para saber el saldo que debes liquidar antes de la fecha límite de pago, en la mayoría de los bancos este tiempo de gracia, entre el corte y el límite, es de 20 días. El peligro inicia después de este periodo porque se comienzan a generar intereses. Según el Banco de México hay alrededor de 18 millones de tarjetas de crédito activas en el país, de las cuales 9.2 millones pertenecen a clientes no totaleros, es decir, que pagan solo una parte del total generando intereses. Si vas a usar tu tarjeta, hazlo después de la fecha de corte, de esta forma tendrás más tiempo para organizarte. El pagar a tiempo es tu salvavidas, las comisiones y los intereses no son los únicos cobros que se harán, las instituciones bancarias.

Te puede interesar