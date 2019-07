1 /2 Evade Oficial Mayor de Solidaridad comparecer por caso PASA Documento donde la Oficial Mayor de Solidaridad, Livia Patricia Burgos Lara, evade comparecer ante el concejal.

El sexto regidor y presidente de la Comisión Edilicia de Obras y Servicios Públicos de Solidaridad, Carlos Guerra, mostró a la prensa el documento donde la Oficial Mayor de Solidaridad, Livia Patricia Burgos Lara, evade comparecer ante el concejal para presentar el contrato firmado por la alcaldesa Laura Beristain con la empresa PASA concesionaria de la recoja y disposición final de la basura en Playa del Carmen.

Livia Patricia Burgos Lara.

“Hago de su conocimiento que la información relativa a los contratos citados en el primer párrafo del presente ocurso, se puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia” responde la funcionaria por escrito al sexto regidor tras la petición de concertar una cita para conocer el contrato celebrado entre la empresa Promotora Ambiental SA (PASA) y la alcaldesa de Playa del Carmen, Laura Beristain Navarrete.

En el mismo documento, la Oficial Mayor de Solidaridad, Quintana Roo, asegura que no se presentará ante ninguna autoridad local sino es con permiso de la alcaldesa Laura Esther Beristain Navarrete. “Artículo 85, previa autorización del o la presidente municipal, las comisiones podrán llamar a comparecer a los titulares de las dependencias administrativas municipales a efecto de que les informen, cuando así se requiera, del estado que guardan los asuntos de su dependencia”, cita.

“De manera oficial un servidor ha solicitado el contrato relativo a la recoja de basura o el arrendamiento de los 27 camiones y el de las luminarias, de manera oficial no he solicitado el del sargazo; tengo conocimiento que algunos compañeros lo han solicitado y no se los han entregado, pero yo como presidente de la Comisión Edilicia de Obras y Servicios Públicos de Solidaridad los que he solicitado son los relativos directamente a mi comisión”, dijo el concejal.

La razón de solicitar los documentos, asegura Carlos Guerra, es porque conocerlos es parte de sus responsabilidades, así mismo son la herramienta para responder los cuestionamientos ciudadanos o de la prensa.

“No son las formas que han tenido de responder ante la solicitud de información, no creo que yo sea el único que está inconforme con la actitud de la oficial mayor”, sentenció el concejal.

Finalmente y ante la cerrazón por parte de la alcaldesa y sus allegados, el sexto regidor invitó a la ciudadanía y prensa a acercarse a la VI Regiduría donde atiende directamente temas de su competencia. “Aquí en la Regiduría VI están abiertas las puertas para quien quiera tratar algún tema y no duden en venir y contactarnos, gracias”, concluyó.