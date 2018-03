Estufas ecológicas mejoran salud y bienestar en Chetumal

“Las tres mil estufas ecológicas que el Gobierno del Estado empezó a entregar en noviembre pasado a igual número de familias de 144 comunidades rurales de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Bacalar, permiten disminuir hasta en un 65 por ciento el consumo de leña y en un 98 por ciento la emisión de agentes contaminantes del medio ambiente”, explicó hoy el gobernador Carlos Joaquín.

El gobernador de Quintana Roo indicó que con el programa “Cambiemos juntos tu comunidad”, el ocho de noviembre pasado, en José María Morelos se entregaron los primeros 730 certificados de igual número de estufas ahorradoras de leña, y el 19 de diciembre se adjudicaron los mil 508 certificados en Felipe Carrillo Puerto. En Bacalar el programa contempla beneficiar a 702 familias.

“Con esta acción, contribuimos también al cuidado de la calidad del aire y de la salud de las familias al no estar expuestas a los efectos del humo”, explicó el gobernador Carlos Joaquín tras indicar que en Chunhuhub, comunidad de Felipe Carrillo Puerto, este miércoles se dio el banderazo para la entrega de 80 estufas ahorradoras de leña, en el marco de la “Caravana Juntos: Por más y mejores oportunidades”.

Con estas estufas ecológicas se atenderá también a 60 escuelas de la modalidad de tiempo completo, que proporcionan alimentación a los alumnos.

La señora Azucena Canales Aguilar, una de las beneficiarias que recibió su estufa en José María Morelos, señaló: “Esto de las estufas nos ayuda bastante. En muchos años, no habíamos tenido ningún apoyo y ahora me siento contenta. Con los aumentos del gas esto viene a ser de una gran ayuda. Y con lo que nos explicaron, que tiene chimenea, ya no vamos a gastar tanta leña y tampoco a respirar tanto humo.” “Agradezco el apoyo. Qué bueno que llegó. Fíjese que a nosotros nos ayuda bastante por las enfermedades de mis hijos. Ya nos explicaron que estas estufas permiten ahorrar leña, hacen menos humo y eso mejorará la salud”, dijo, por su parte, la señora Irene May Tuyub, beneficiaria de Felipe Carrillo Puerto.

LAS CIFRAS RÉCORD

3,000 estufas ecológicas se comenzaron a repartirdesde noviembre.

144 comunidades rurales beneficiadas.