Estrenará Morganna Love tres filmes en 2020.

Morganna Love y el activista Jan Novak.

Este 2020 será el estreno de tres filmes protagonizados por la actriz, cantante, escritora y embajadora de la ONU para la comunidad LGBT, Morganna Love: la película “Sirena” del director Miguel Ángel Contreras, el filme “La muchacha que limpia” producida por la cadena TNT y “Sons for Charity” producción europea, dio a conocer la diva durante su presentación en el International Queer Film Festival de Playa del Carmen.

“Gracias a la gente de Playa del Carmen que siempre me han apoyado, en el Pride de junio de este año me cantaron las mañanitas, toda la gente mientras estaba cantando, fue un momento muy emotivo, siempre me han dado mucho cariño y solo puedo venir a darles más cariño”, dijo en entrevista la actriz, cantante, escritora y embajadora de la ONU para la comunidad LGBT, Morganna Love.

Lee más de Quintana Roo

Tras su participación en la apertura del International Queer Film Festival de Playa del Carmen 2019 y en donde fue invitada como jurado, Morganna Love habló sobre la importancia de la muestra de cine encabezada por el activista Jan Novak así como el objetivo de la muestra que intenta difundir los derechos humanos de todos y para todos.

Quizás te interese: 2019 es el peor año para el comercio fijo de la Quinta Avenida: comerciantes

“Este es el sexto año que se lleva a cabo el International Queer Film Festival y es el festival independiente de México porque no tiene ningún apoyo del gobierno de ninguna institución pública y se hace con todas las ganas por su director Jan Novak de realizar y llevar la cultura de los derechos humanos de la comunidad LGBT que hay alrededor de todo el mundo; son películas de todos los países contando historias de la gente LGBT”, comentó.

Únete a nosotros en Instagram

Finalmente la actriz, cantante, escritora y embajadora de la ONU para la comunidad LGBT, Morganna Love agradeció al cariño que la gente de Playa del Carmen siempre le ha brindado y deseó el mejor de los éxitos a las obras finalistas del festival de cine queer que concluirá este 14 de noviembre.