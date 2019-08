Estoy cumpliendo con nuestro trabajo; reforzando los programas del presidente

Arturo Abreu descarta perseguir proyectos personales.

El delegado del gobierno federal en Quintana Roo, Arturo Abreu respondió transparente y preciso a los declaraciones del senador José Luis Pech, y afirmó que está dedicado a cumplir la encomienda del presidente López Obrador.

En respuesta al senador Pech, sobre que Abreu tiene menos facultades a partir de la nueva Ley de la Administración Pública federal, el delegado aseveró que los señalamientos son producto de que no ha podido incorporar a gente de Morena en su estructura.

Abreu minimizó los señalamientos del senador Pech

“Gracias Dr. Pech, pero lo que ud. declara es lo mismo que he explicado reiterativamente, al no poder poner a nuestros correligionarios de Morena, por qué no se les ha dado una oportunidad”, reconoció.

Incluso, Abreu aseveró que él está dedicado a trabajar y no a temas partidistas.

Agregó que AMLO les dejó en claro su encomienda y les ordenó no sentirse “ni Superdelegados, ni Virreyes”.

“Y yo he cumplido con esa instrucción, que me ha causado animadversión de nuestros amigos de MORENA, al no poderlos incluir en la estructura de personal de la Delegación”, aseveró.

Te puede interesar: Impulsa Abreu unidad de pueblos mayas

Abreu indicó que quienes han trabajado estos 10 meses con él en la delegación de la Secretaría del Bienestar, la encomienda es que se cumpla con los programas de desarrollo.

“Y mi objetivo personal es darle a Quintana Roo, el Estado que me salvó la vida, que en mis 33 años dentro de la Administración Pública Federal , sólo me preocupe hacer algo por mi nueva Patria Chica , a la cual doy todo mi agradecimiento”, finalizó.