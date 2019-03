Estos son los candidatos a diputados locales que registró Movimiento Ciudadano.

Con la presencia y el respaldo del senador, Clemente Castañeda Hoeflich, líder nacional de Movimiento Ciudadano, fueron inscritos los candidatos a diputados locales de ese instituto político para la renovación del Congreso Local, en donde por primera vez en la historia de Quintana Roo la mitad de los candidatos de un partido son ciudadanos libres.

Y es que de los 30 candidatos que fueron registrados 15 son ciudadanos y de esos 3 son mayaparlantes, uno de los cuales es discapacitado visual nacido en una comunidad maya de Felipe Carrillo Puerto. Asimismo, se inscribieron más mujeres (16) que hombres (14). Tres candidatos son jóvenes menores de 30 años –uno de ellos propietario- y otro más con 30 años cumplidos. En la vía de Representación Proporcional, será inscrita en su momento otra joven menor de 30 años.

Destaca la dupla ganadora conformada por José Luis Chanito Toledo y Adrián Pérez Vera (suplente) que contienden por el Distrito X, quienes encabezaron la propuesta para la inclusión de jóvenes e indígenas en todos los partidos políticos.

El registro de candidatos por el principio de Mayoría Relativa tuvo lugar este domingo a las 12 del día en la sede del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), en la ciudad de Chetumal.

Chanito Toledo, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, quien agradeció la presencia de su líder nacional, tras la inscripción dirigió un mensaje a la ciudadanía en el que expresó que “solo juntos vamos a poder romper esas barreras que hoy nos tienen cansados”, por lo que en campaña “vamos a debatir, a salir a dar propuestas, a ser aliados de los ciudadanos y ser adversarios de los malos gobiernos”.

-Tengo fe en los quintanarroenses, somos más los que queremos dar lo mejor por nuestros hijos, somos más los que decidimos salir y decir: ¡Ya basta! hoy es tiempo de los ciudadanos y frente a mi dirigente nacional, Clemente Castañeda, y siendo yo el primero entre mis iguales les decimos a los quintanarroenses: ¡No les vamos a fallar! - enfatizó.

“Somos hombres y mujeres de trabajo, venimos de la cultura del esfuerzo, ustedes nos han visto caminar las calles, estrechar la mano de la gente; pero eso no es suficiente: nos van a ver dar resultados que recuperen la paz de Quintana Roo y yo haré lo posible con todo mi corazón para estar 24 horas, todo el tiempo completo, no sólo en campaña sino haciendo que la gente no pierda la esperanza”, acotó.