Esto es lo que debes saber sobre el Reglamento para el Control de Tabaco

El pasado 15 de enero entró en vigor el Reglamento para el Control de Tabaco en todo México, desde entonces, ha sido un tema que ha dado qué hablar en redes sociales, medios de comunicación debido a las dudas que han surgido en torno a la nueva normativa que se establece en dicho reglamento.

Es por ello que la comisionada de Operación Sanitaria de la Cofepris, Bertha Alcalde Luján, da respuesta a las principales dudas que han surgido en torno a las disposiciones que conlleva la aplicación de esta nueva reglamentación.

Cabe mencionar que con estas modificaciones al Reglamento de la Ley para el Control de Tabaco, México se ha posicionado como el quinto país de América en prohibir la exhibición de productos de tabaco en puntos de venta, como medida de salud pública

Bertha Alcalde Luján, comisionada de Operación Sanitaria de la Cofepris

1.- ¿Cómo surge el Reglamento para el Control de Tabaco?

Deriva de una reforma que ya tiene un tiempo, precisamente de la Reforma a la Ley del Tabaco que ya cuenta con directrices muy claras. Lo que hace el reglamento es establecer cuestiones más operativas sobre cómo van a funcionar estas estrategias que el poder legislativo ya decidió.

2.- ¿Cuál es el propósito de esta reglamentación?

Su objetivo es proteger la salud y sobre todo proteger al fumador pasivo, hay evidencia contundente que nos habla de los daños no solamente del fumador, sino también del que inhala las emisiones del humo del tabaco y una de las principales objetivos es justamente proteger al fumador pasivo, ampliar los espacios 100% libres de humo y eso conlleva ciertas restricciones al fumador pero no se trata de criminalizar.

3.- ¿Dónde no puedo fumar?

El reglamento estables los espacios libres de humo de tabaco y emisiones en los lugares de trabajo, ya sean públicos o privados, abiertos o cerrados, en las escuelas, instituciones educativos y lugares de concurrencia colectiva, no es que ya no se pueda fumar en ningún lugar, pero tenemos que saber que las acciones que tenemos tiene consecuencias en las personas que se encuentran en ellas.

4.- ¿A quién le toca la vigilancia del reglamento?

Es un trabajo que le corresponde tanto a los estados como a la federación, específicamente a las instituciones dedicadas a combatir los riesgos sanitarios. En el caso de la federación es la Cofepris… En el caso de los estados, cada uno tiene sus áreas contra riesgos sanitarios lo que llamamos como Coesprisses y es a ellos a los que les tocan estas verificaciones

Se enfocan más que en personas, en establecimientos, lo que hacemos es vigilar que los establecimientos cumplan con la reglamentación sanitaria, restaurantes, hoteles y los establecimientos que son 100% libres de humo, centros deportivos, centros de fdiversiones, lugares de conciertos, vamos a poder realizar visitas de verificación.

5.- ¿Un policía me puede detener por estar fumando en un espacio libre de tabaco?

En principio no, ahí es muy importante establecer que los arrestos administrativos dependen de los reglamentos de seguridad que tengan cada uno de los municipios. Ellos establecerán cuales son las faltas administrativas y de ello dependerá si se arresta o no.

6.- ¿De qué va el cambio en la publicidad?

La ley no habla solo de publicidad directa, sino también de la publicidad indirecta. Lo que hace el reglamento es prohibir la exhibición del tabaco en las vitrinas, principalmente en los puntos de venta como cadenas comerciales… Los deben de tener guardados de tal forma que cuando los manipulen la gente no pueda tener contacto visual con el producto.

7.- ¿Me multarán por fumar en áreas libres de tabaco?

Es importante destacar que las multas irán dirigidas a comercios, más que personas. Desde que se hace una verificación se puede llevar a cabo una suspensión precautoria, multas de hasta un millón de pesos e incluso clausuras en caso de la que violacion sea reiterada.

8.- ¿Los restaurantes contarán con espacios libres de tabaco?

Si, si pueden haber espacios en los restaurantes pero hay muchas limitaciones, no pueden ser balcones o terrazas, tienen que estar totalmente separados hasta 10 metros de las entrada, no pueden superar un tamaño por arriba del 10% del establecimiento, tiene que haber señaléticas muy claras y no pueden entrar menores.

9.- Si fumo en la calle, ¿me van a multar?

No, se puede fumar al aire libre siempre y cuando no sean espacios de concurrencia, es decir, donde haya mucha gente reunida. Si se está solo en la calle, se podría fumar sin mayor problema, únicamente se prohíbe fumar en espacios públicos.

10.- ¿Los vapeadores están prohibidos?

Efectivamente, no debemos de olvidar que la venta e importación de vapeadores en México está prohibida… Si bien los vapeadores no son un producto de tabaco, son emisores de humo y por ende también están prohibidos.

11.- ¿Los ciudadanos pueden denunciar?

Eso es muy importante, los ciudadanos también pueden llamar y denunciar… Las denuncias que se hacen por el portal de internet o por teléfono por parte de la gente son muy importantes, pues como en todas las instituciones siempre se tiene recursos materiales, pero recursos humanos limitados… Esto hace muy difícil para nosotros tener ojos en todo el país.

