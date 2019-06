Este sábado tendrá lugar la marcha LGBT en Playa del Carmen.

Jorge Almaguer, empresario.

Este 15 de junio tendrá lugar la VII marcha del orgullo gay en Playa del Carmen donde también se conmemoran 50 años de lucha de la comunidad LGBT y para tal fin el grupo Fusión G Playa Pride AC invitó a la comunidad a sumarse a los festejos que tendrán lugar en la Plaza 28 de Julio.

“Quiero invitarlos a todos a que nos apoyen, en esta ocasión, tenemos la participación del sector empresarial, especialmente a Jorge Almaguer que organiza el evento final, a una de las participantes drag queen y a Omar Ortiz, representante de la Diversidad Sexual en Playa del Carmen”, dijo Jan Novak, presidente de Fusion G Playa Pride A.C.

Para el evento del sábado los organizadores confirmaron la presencia de Pedro Samper, cantante y productor musical; Morganna Love, cantante, actriz, escritora y embajadora del proyecto Libres e Iguales de la ONU y una de las 100 mujeres más influyentes en México según Forbes, así como al dj Edgar Velázquez, para concluir con la exhibición del documental “Chavela” en el Museo Frida Kahlo.

Quizás te interese: Madonna pondrá en AMBIENTE al WorldPride de Nueva York (FOTOS)

La marcha dará inicio a las 17:00 horas en el Poliforum ubicado en avenida Juárez y 115, posteriormente avanzará sobre la Juárez hasta llegar a la Quinta Avenida para de ahí conducirse por la calle 10 a la plaza 28 de Julio en el antiguo Palacio Municipal, donde tendrá lugar el evento artístico.

Buscan atender a transexuales

Durante la conferencia, Omar Ortiz, coordinador de la Diversidad Sexual en el Ayuntamiento de Solidaridad, comentó que como funcionario busca que el municipio cuente con un servicio público e integral que incluya el servicio de un médico especialista endocrinólogo, que atienda la población transexual.

Finalmente Omar Ortiz reconoció que no existen cifras de cuánta población transexual hay en Playa del Carmen, pero aseguró que sí están trabajando y confió que la nueva Legislatura considere no solo los avances en la materia, sino que dé solución a aquellos pendientes, como el caso de la población transexual -de la que no tiene cifras- pero que “es una necesidad para Playa del Carmen”, concluyó.