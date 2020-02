Estas son las regiones en Cancún donde se han presentado asaltos a estudiantes

A través de redes sociales, estudiantes de diversos niveles, han estado publicando y advirtiendo a la ciudadanía a estar alertar al salir de la escuela , ya que han sido víctimas de la delincuencia y de los amantes de lo ajeno; los alumnos han sido despojados de sus pertenencias por hombres a bordo de una motocicleta.

Recabando la información que aparece en redes y contactando a las víctimas a través del Facebook, logramos llegar a la conclusión que estas son las escuelas y regiones donde en las últimas semanas se han presentado asaltos a estudiantes justo cuando están yendo al plantel o saliendo de la misma.

Hay que aclarar que la siguiente información no es oficial , es decir que está respaldado por las autoridades municipales y estatales, ya que todo es con base a l os testimonios y publicaciones de los chicos, además por seguridad, las víctimas no quisieron proporcionar su nombre, cosa que como medio de comunicación respetamos.

Estas son las regiones en Cancún donde se han presentado asaltos a estudiantes

Testimonios:

En la Región 102, alumno de la escuela secundaria técnica 19, “Hermanas Oaxaca Cancún” , detalló que justo al salir del plantel a unos metros de la escuela, aproximadamente 40, a las 8 de la noche cuando se encontraba rumbo a su casa , dos sujetos lo venían siguiendo, de pronto uno de ellos desaparece.

“En ese momento sabía que me estaban siguiendo para asaltarme, lo que hice fue caminar más rápido, pero lo que no me di cuenta es que el otro sujeto en realidad fue por la moto, ya que él fue quien me interceptó una motocicleta y cuando volteo atrás, ya estaba el otro hombre con su arma y apuntando a mi , me pidió mis pertenencia”, dijo el chico.

Tal vez te interese: Homofóbicos reúnen firmas para expulsar a familia gay de Playa del Carmen

Estas son las regiones en Cancún donde se han presentado asaltos a estudiantes

Él para salvar su vida, dio todo lo que traía, celular y dinero , señaló que lo único que le dejaron fueron sus libros de estudio.

En otro caso similar, pero en la Región 94, uno hombre siguió a la joven estudiante calles después de la escuela secundaria Tecnica 21, aunque la dama afirmó que el delincuente traía un cuchillo conocido como “cebollero” , ella al ver eso decidió dar todo.

También un estudiante de la escuela preparatoria, CECyTE II, fue interceptado por tres sujetos , mismos que, según la víctima, e ran de complexión robusta y con un acento del estado de Tabasco , mismos que lo despojaron de todo, hasta de sus libretas.

Más notas de Quintana Roo aquí

Estas son las regiones en Cancún donde se han presentado asaltos a estudiantes

Así como estos testimonios existen muchos más, pero en diferentes partes, otro asalto fue cerca del CECyTE III en la Región 203, Av. 20 de Noviembre; otro hecho fue a unos cuantos pasos del CONALEP III, Av. Benito Juárez; incluso hasta universitarios han sido víctimas y los más concurrentes son estudiantes de la Universidad del Caribe, ubicado en el fraccionamiento los Corales, sobre la avenida Tulum y calle 82.

Hasta el momento, todas estos hechos, no han sido y no fueron en su momento denunciado a las autoridades correspondientes , por lo que se convierte en recuerdos y anécdotas para los estudiantes, que también servirá como experiencia para estar siempre alerta y atentos ante cualquier amenaza.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana