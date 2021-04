¿Estás listo para “la calor”?, Quintana Roo podría llegar hasta los 40 grados

La época del año que la mayoría de las personas odian, es la que estamos viviendo en estos momentos en el estado de Quintana Roo, ya que como se estuvo avisando días anteriores, las temperaturas calurosas podrían llegar hasta los 40 a 45 grados centígrados, esto debido a la tercera onda de calor.

De acuerdo a la Coordinación Estatal de Protección Civil y al mismo gobernador de la entidad, Carlos Joaquín, se esperan que en los próximos 3 a 4 días las temperaturas sean calurosas con cielos medio nublados, además de que recomendaron evitar exponerse mucho a los rayos del sol y mantenerse hidratados.

Es de recordar que la onda de calor es un periodo de temperatura excesiva, casi siempre combinada con humedad, que se mantiene por varios días consecutivos, genera pérdida de agua por evaporación, sucede principalmente durante la tarde, incluso, según el Gobierno del Estado, en algunos sitios ha llegado a los 57 ºC.

Las recomendaciones son las siguientes, evita asolearte entre las 11:00 y 16:00 horas, viste ropa suelta de colores claros y manga larga, no realices actividades físicas bajo el sol, toma agua simple aunque no tengas sed, come alimentos frescos, frutas y verduras, permanece en la sombra y en lugares frescos, usar protector solar, ponte lentes de sol, gorra o sombrero y sobre todo, evitar consumir bebidas alcohólicas.

La autoridad reiteró que los efectos en la población por la onda de calor son, insolación, desmayos, golpe de calor, deshidratación, enfermedades diarreicas agudas y enfermedades de la piel, además aclararon que las señales del golpe de calor son, dolor de cabeza, pérdida de conocimiento, confusión, mareos, náuseas, pulso rápido, sudoración excesiva y piel seca.

Por último, las temperaturas que se esperan para hoy en la tarde, noche y madrugada de mañana, 32 grados centígrados la máxima y 23 grados la mínima, sin embargo la sensación térmica será de 35 grados, se espera que mañana aumente un poco más. La Verdad Noticias.