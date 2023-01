"Están exagerando": AMLO minimiza ataques de taxistas en Cancún

El presidente Andrés Manuel López Obrador culpó a los adversarios y a los conservadores de magnificar las recientes agresiones y bloqueos viales cometidos por taxistas en Cancún.

“Son intereses y, cuando está de por medio el dinero, cuando se trata de los billullos, pues siempre se magnifican las cosas y a esto se le agrega que quisieran que en México hubiese problemas todo el tiempo, pero no, ya les he mandado decir a mis adversarios conservadores que se serenen, ya no son los tiempos de antes.

“De repente una campaña en los medios, inflan un problema, que los hay todos los días en todo el país, pero hay algunos que de repente se convierten en trending topic”, dijo.

En su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador aseguró que el gobierno de Mara Lezama está atendiendo el problema y buscando una solución.

“Eso lo tienen que resolver allá y hay vías legales y está atendiéndolo la gobernadora de Quintana Roo y le tenemos confianza a Mara Lezama”, expuso.

Según le informó la gobernadora, el bloqueo de los taxistas ocurrido el lunes en la Zona Hotelera duró pocas horas y fue resuelto.

“¿Saben cuánto tiempo duró el bloqueo? Cuatro horas. Hubo un incidente de una turista estadounidense. Sí, lamentable todo eso y reprobable, pero es mucho más la propaganda en contra que lo que está sucediendo. Están exagerando un poquito, poquito, poquito”, subrayó.

FGE iniciará carpetas contra taxistas que bloquearon zona hotelera de Cancún

FGE iniciará carpetas contra taxistas que bloquearon zona hotelera de Cancún

Al respecto de los hechos sucitados el pasado lunes, fue la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, quién informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya abrió carpetas de investigación en contra de taxistas que bloquearon por más de dos horas el acceso a la zona hotelera de Cancún.

La alcaldesa aseguró que la FGE es la que realiza las investigaciones en contra de los taxistas, especialmente los que protagonizaron actos violentos contra conductores de Uber, en días previos.

Destacó que el gobierno cuenta ya con el dictamen del juzgado federal que permiite la operación de las plataformas digitales de transporte sin necesidad de una concesión de por medio, así como el amparo presentado por los privados.

Para más información de Quintana Roo, da clic aquí.