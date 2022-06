Estallan huelga en Hotel Aloft de Tulum

Empleados del Hotel Aloft Tulum, iniciaron este día una manifestación pacífica, para solicitar, que directivos del centro de hospedaje atiendan sus demandas y, se comprometa al respeto de sus derechos laborales, tras denunciar que el contador de la firma, Carlos Plácido desvía los conceptos de propinas a cuentas personales

Tras más de 10 horas de espera, a las 15:00 horas de este viernes, los trabajadores del Hotel Aloft Tulum determinaron la colocación de las banderas roji-negras en el centro de trabajo con lo que se dio inicio el movimiento de huelga que, desde antes de la movilización se había impedido para no afectar a los empleados y huéspedes.

Trabajadores del Hptel Aloft Tulum apoyados por el regidor croquista, Uri Carmona Islas iniciaron su moviliacion pacifica, que finalmente por desinterés de los directivos terminó en huelga

Desde las primeras horas de este viernes, los trabajadores del hotel Aloft Tulum, con el apoyo del Concejal de la CROC, Uri Carmona Islas dieron inicio a su movilización de reclamo por pagos justos y a tiempo de sus salarios y propinas principalmente, que a denuncia de los empleados eran malversados por el contador del centro de hospedaje, Carlos Plácido, por lo que exigían justicia.

Los empleados pidieron hablar con directivos del hotel para expresasr sus inconformidades, tras afirmar que permanecerían en manifestación pacífica hasta que la empresa atienda sus demandas y se comprometa a respetar sus derechos laborales, sobre todo lo correspondiente a las propinas.

Trabajadores del centro de hospedaje en Tulum señalaron que el contadpor de la compañia, Carlos Plácido se apodera del dinero de los empleados sin saber cuanto es lo que por justicia les corresponde.

Reiteraron su señalamiento, en el sentido de que actualmente no hay transparencia en el pago de las propinas e incluso señalan que el contador Carlos Plácido desvía las propinas a sus cuentas personales, “sin que ningún trabajador sepa con precisión cuales son los montos que nos corresponden a cada uno”.

Otras irregularidades que mencionan en esta manifestación, es que la empresa Hotel Aloft Tulum vulnera sus derechos laborales al no pagarles los eventos de manera puntual; no les paga horas extra y no da el trato digno que deben recibir trabajadoras y trabajadores a quienes maltratan en los eventos, acusaron.

Los administradores de la empresa en Tulum, acordaron en una reunión con representantes sindicales, a la que se integró una comisión interna y, asumir el compromiso de erradicar las irregularidades que atentan contra los derechos laborales y humanos de los trabajadores, lo que hasta ahora no se ha cumplido.

Estalla la huelga

En punto de las tres de la tarde, los empleados decidieron que ante la negativa de los directivos del hotel por atenderlos y escuchar sus quejas, lo mejor era iniciar el estallamiento del movimiento de huelga y colocar la bandera roji-negra para que la población se entere de las irregularidades cometidas contra ellos.

Los empleados esperaron, poco más de 10 horas después de iniciada la manifestación, para ser atendidos por el gerente general del hotel, sin embargo se hizo caso omiso de la petición, por lo que las banderas de huelga fueron colocadas, hasta en tanto se logran acuerdos para solucionar los problemas e irregularidades que demandan los trabajadores.

