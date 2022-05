Estafan desde CDMX a cancunenses con boletos de Daddy Yankee, así operan

Cuando se anunció de manera oficial que el concierto de Daddy Yankee se realizaría el 27 de octubre se crearon grupos de Facebook en donde varias miles de personas se sumaron para obtener información para la compra de boletos. Al grupo se adhirió la joven AA, y varios perfiles de estafadores que operan desde la Ciudad de México.

“Esto me pasa por confiar en la gente”, dijo AA, con mucho sentimiento.

La gente de Cancún es amable y confiada, tal vez la hospitalidad reconocida en la industria hotelera se refleja en el día a día. La cancunense AA, es el claro ejemplo de cómo por querer ayudar fue víctima de una estafa orquestada desde la Ciudad de México.

“Estábamos en un grupo para venta de boletos, este chavo nos dijo que lo dejaron mal por una chava que supuestamente le pidió boletos y a la mera hora no los compró. Le pregunté cuales tenía y le dije que me interesaban tres preferentes pero que tenía el dinero en efectivo, para este punto me dijo que era de la Ciudad de México y le dije que no se iba a poder porque yo soy de Cancún”, platicó.

Estafan a cancunenses con boletos de Daddy Yankee

El concierto de Daddy Yankee se realizaría el 27 de octubre

AA, vio la oportunidad de comprar tres boletos y al mismo tiempo ayudar a alguien que tenía boletos pero que no los usaría y que habría sido “estafado” previamente, desde este punto las cosas comenzaron a cambiar. Resulta que el hombre hizo una publicación en el grupo en donde se hizo la víctima para causar empatía y enganchar.

“Él me dijo que si se podía hacer el intercambio. En garantía, porque yo necesitaba tres, le enviara el dinero de dos, él me mandaría los tres boletos y le pagaría el tercero después de recibirlos. Le pedí un número pero no quiso hacerlo inmediatamente así que me mandó imágenes de referencias como capturas de transacciones por el concierto de Dua Lipa. Le pregunté muchas veces si se haría de forma correcta y él me aseguró que sí, hice el depósito y me dijo; ‘espérame 10 minutos voy llegando a mi casa’, esperé”, contó.

Esos diez minutos aumentaron y los dos boletos no llegaron al correo de la joven de Cancún, como pretextos dijo que estaba en el gimnasio, que estaba en camino y por último que se encontraba nuevamente en fila para adquirir los boletos.

“Dijo es que la fila estaba muy larga y le dije que se supone que ya tenía los boletos, no que los iba a comprar. Se puso altanero y grosero y mejor le pedí mi dinero”, comentó la afectada.

En la mañana del siguiente día, la preventa se extendió y la joven decidió escribirle al supuesto estafador, quien escribió que se encontraba supuestamente haciendo fila virtual, la afectada advirtió que le devolviera el dinero o le quemaría en redes sociales, a lo que hombre dijo que le diera tiempo. Al parecer el tiempo era para que sus otras víctimas no se enteren de su forma de operar para estafar.

Desde CDMX ofrecen boletos de Daddy Yankee

La joven decidió escribirle al supuesto estafador

“Me mandaba imágenes cortadas que eran falsas en donde se encontraba en fila, yo me metí a la página de la boletera y avanzaba mucho más rápido. Le dije que lo iba a empezar a quemar en redes y le di hasta las 6 de la tarde y a esa hora comenzó a mandarme imágenes de la transferencia toda falsa. Eso me pasa por confiar en la gente”, indicó.

AA, quemó el perfil de una persona que recibe las transferencias a nombre de Gerardo Medina Álvarez, la sorpresa fue que no era la única persona estafada.

“Cuando lo quemé una chava se contactó y dijo que no es la primera vez que lo hace, y me mandó la información”, advirtió.

AA, mencionó que le gustaría mucho asistir al concierto de Daddy Yankee pero después de lo que pasó perdió sus ahorros y ahora no tiene forma de comprar esos boletos, además de haberse agotado.

