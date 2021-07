Estafan a turista con más de 20 mil pesos; le prometieron hospedarse en Xcaret

Una supuesta agencia de viajes estafó con más de 20 mil pesos a una turista originaria de Saltillo; la empresa le ofreció un paquete para pasar unos días en la Riviera Maya hospedándose en el Hotel Xcaret, pero de manera repentina le notificaron que el viaje fue cancelado y cuando solicitó la devolución de su dinero ya no tuvo ninguna respuesta.

Estafan a turista de Saltillo

La víctima de esta estafa, quien se identificó como Carla Fernández, contó que durante el llamado Hot Sale encontró en redes sociales una oferta de viaje a Quintana Roo, por lo que tuvo contacto con la empresa la cual le ofreció un paquete para dos personas en el reconocido Hotel Xcaret.

Al tratarse de una “buena oferta” no dudo en hacer un deposito de más de 20 mil pesos, “yo entré a ver una publicidad sobre los paquetes que ofrecían, dejé mis datos y de inmediato ellos me contactaron para ofrecerme los paquetes, incluso me dijeron que pertenecían al hotel por ello me dio mayor confianza, y al ya acordar, me dieron 10% de descuento adicional para realizar la transferencia, a lo cual accedí”, explicó.

Una vez depositado el dinero, la empresa le envió la confirmación del viaje y dos días antes de la fecha agendada, la supuesta agencia les comunicó que debido a la contingencia sanitaria se tendría que posponer el viaje ya que cerrarían los hoteles.

Al sospechar que algo no andaba bien, Carla decidió llamar al centro de hospedaje, donde le revelaron que no había una reservación a su nombre ni a nombre de la supuesta empresa a la que había adquirido el viaje.

A partir de ese momento la agencia dejó de contestar todo tipo de mensajes o llamadas y tras las investigaciones se percató que no era la primera queja que se tenía de esta supuesta empresa.

Denuncian que My Travel Holiday es una agencia de viajes estafadora

El Hotel Xcaret no tenía ninguna reservación a nombre de la víctima de la estafa o de la agencia de viajes.

Ante esta situación, Carla presentó su denuncia con la Policía Cibernética para iniciar las investigaciones, alertando así de esta supuesta agencia, My Travel Holiday.

Detalló que el depósito fue a una razón social denominada Magic Eventos y Producciones del Sureste, con dirección en Cancún, y uno segundo que le pidieron, a Cancún y Riviera S.A. de C.V.

