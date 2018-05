Estacionamientos de Cancún incumplen norma

El cobro de las tarifas en plazas comerciales, siempre ha sido una constante problemática para los usuarios y a las quejas, denuncias y molestia por este servicio se suma un raquítico seguro automotriz que no alcanza a cubrir el valor real de la unidad.

Esto es lo que generan las plazas de la ciudad, en las cuales no se respeta el acuerdo de servicio de cortesía para aquellos que asisten a consumir en sus centros comerciales, aun cuando está marcado en el reglamento de estacionamientos del municipio de Benito Juárez.

Cancún, el destino favorito de nacionales y extranjeros, cuenta con más de 70 plazas comerciales de las cuales 45 pertenecen a la Asociación de Plazas Comerciales del Sureste, y al menos 25 no están afiliadas a esta asociación.

De estas, tan sólo 10 cuentan con el servicio de estacionamiento, realizando cobros de 13 pesos por hora, aun cuando muchas de estas no cuentan con el seguro, en caso de robos o daños a los usuarios, esto según datos de la Asociación de Plazas Comerciales.

Según el reglamento del municipio se autoriza el uso gratuito por un mínimo de tiempo de 20 minutos para toda persona que ingrese al estacionamiento y salga del mismo en el marco de ese periodo de tiempo.

La postura

Eduardo Galaviz Ibarra, presidente de la Asociación de Plazas Comerciales del Sureste, comentó que hay algunas plazas que tienen convenios con establecimientos y que esto debe quedar establecido en los contratos que hacen los operadores con las plazas.

Estos contratos deben estar registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para saber ¿con qué empresas?, ¿qué pólizas tienen? y todos esos datos estar anotados en el boleto de ingreso que se entrega a la hora de llegar a la plaza con el automóvil.

En caso de no cumplir con lo establecido, se tiene que presentar una queja ante la Profeco y ante el municipio, ya que es éste último quien debe vigilar con lo que está establecido con su autorización en su reglamento.

La Asociación de Plazas Comerciales indica que la mayor parte de los operadores ya tienen acuerdos, por lo cual sólo se tiene que revisar que físicamente se cumplan o en un momento dado que la Profeco y el estacionamiento confirmen que se efectúa la autorizaron del servicio.

En el reglamento de estacionamientos del municipio de Benito Juárez, en su Artículo 61, señala que el ayuntamiento, a propuesta del presidente municipal, aprobará las tarifas que aplicarán los estacionamientos públicos.

El Artículo 62 refiere, se considera en su punto número 1 la clasificación y especificaciones del estacionamiento en términos del reglamento, y su punto numero 2 zonas en las que se ubique el estacionamiento, las cuales únicamente corresponderán a zona centro y zona hotelera.

Este reglamento también indica que los estacionamientos al público, vinculados a un establecimiento mercantil, aplicarán la tarifa preferencial que apruebe el ayuntamiento, por lo que pueden suscribir convenios entre el operador del estacionamiento y los locatarios de los centros comerciales y tiendas de autoservicio para otorgar una exención del pago, estableciéndose los montos mínimos de compra y consumo para tal propósito esto en su Artículo 63.

En varias ciudades del Sureste como Mérida o Villahermosa las plazas comerciales no cobran a los usuarios de los estacionamientos.

Lo que dice la ley

Es en este reglamento señala, en su Artículo 63, fracción 2 sin excepción, se concederá un tiempo de veinte minutos gratuitos para toda persona que ingrese al estacionamiento y salga del mismo en el marco de ese periodo de tiempo.

“Por ejemplo la Mega Comercial se optó por eso, porque muchas personas que toman sus camiones frente al centro comercial para ir a trabajar dejaban sus coches ahí todo el día y no dejaban espacios para sus clientes”, indicó Galaviz Ibarra.

Las plazas que han puesto cobros de estacionamiento son: Mega, Plaza Outlet, Plaza Hollywood, Las Américas, Plaza Cancún Mall, Plaza Solaris y Plaza de Toros, estas ubicadas en la zona centro; en la zona hotelera se encuentra, Plaza la Isla, Kukulkan, Plaza Fórum son las que tienen convenio con operadores para cobro de estacionamientos, hay plazas que no cuentan con servicios de estacionamientos.

Eduardo Galaviz Ibarra, agregó, en entrevista para Diario La Verdad, que 13 pesos es la tarifa autorizada en los estacionamientos de las plazas comerciales de la ciudad por hora, los primeros 20 minutos deben de ser gratis, así mismo que el municipio estableció que se va pactando al ajuste de precios cada año; fueron 5 años los que se mantuvo en 10 pesos la tarifa, pero en el 2017 se dio el incremento al cobro por hora de este servicio.

“Las plazas comerciales deben de contar con seguros, con las condiciones que contraten con los operadores y agencias de seguros, sobre todo de robo, en daños no se los exige el municipio, en caso que alguna plaza no cuente con este seguro estaría faltando la ley y se le puede sancionar, porque debe de estar registrada en el contrato ante Profeco y esta procuraduría es la que tiene que exhibir la póliza de seguros, y en caso de no respetarse se puede clausurar el estacionamiento”, aclaró.

El antecedente inmediato

Moisés Hernández

A inicios de año se presentó un conato de bronca entre prestadores de servicios del cobro de estacionamiento de la empresa Elly Park y los usuarios quienes destruyeron la pluma que se había instalado en la plaza Cancún Mall ubicada entre la avenida Costa Maya y la avenida Niños Héroes por la implementación del cobro.

Según la Procuraduría Federal del Consumidor no tiene denuncias por cobros excesivos de estacionamientos en plazas comerciales de Cancún, aunque, reconoció deben de ser visibles las tarifas que marcan el reglamento autorizado. En el 2017 esta dependencia federal, sólo recibió una denuncia y una queja por el incremento a 13 pesos y el mal servicio que se presentó el año pasado.

En un recorrido que Diario La Verdad realizó en estas plazas comerciales confirmó que en su mayoría cuentan con el seguro que establece el reglamento de estacionamientos en caso de robo total de los vehículos, más no de robo parcial y objetos y/o valores dejados u olvidados en el interior de los vehículos, así como daños mecánicos o eléctricos de cualquier índole.

Los seguros tampoco se hacen responsables por daños sufridos en los vehículos por temblores, terremotos o huracanes. Eso sí, en caso de siniestro el usuario deberá pagar el deducible que se determine. Y si no quiere pagar el importe del costo del estacionamiento la empresa encargada de este servicio puede retener el vehículo en el estacionamiento hasta que se pague el importe del tiempo que haya estado en el interior del estacionamiento.

Así que antes de utilizar un estacionamiento de alguna plaza comercial, hay que cerciorarse que cuente con el seguro de vehículos y que se respete el reglamento del municipio, de lo contrario puede denunciar estos abusos en la Procuraduría Federal del Consumidor y en el Ayuntamiento para que sean las instancias correspondientes las que procedan a clausurar el estacionamiento.