Esta semana arribarán 30 cruceros a las costas de Cozumel

En la programación semanal de arribos de cruceros, emitida por la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), se ha dado a conocer que durante la semana del 7 al 13 de noviembre, habrá un incremento en el número de cruceros que embarcarán en las diferentes terminales portuarias, pues se espera la llegada de 30 navíos trasatlánticos a las costas del Mar Caribe.

Durante la semana previa, se registraron únicamente 15 cruceros, de los que descendieron 32 mil 678 pasajeros; sin embargo, para esta semana, la cifra de navíos programados se ha duplicado, por lo que se estima que las cifras de visitantes lleguen por arriba de los 66 mil visitantes internacionales.

La Apiqroo detalló que para esta semana llegarán 2 cruceros de las línea navieras MSC Meraviglia y MSC Seashore provenientes de Suiza; 1 de Carnival Horizon proveniente de las Panamá; otro crucero de la línea Scarlet Lady de las Bahamas y el resto partirán desde diferentes líneas de los Estados Unidos.

Serenade of the Seas, Celebrity Summit, Celebrity Constellation, Carnival Breeze, Adventure of the Seas, entre muchas otras líneas de cruceros provenientes de América del Norte, serán las que arribarán a las costas de Cozumel durante esta semana.

Arribarán en las 3 terminales de Cozumel

Cabe mencionar que Punta Langosta, Puerta Maya y SSA México serán las terminales que permanecerán abiertas los siete días de la semanas, para recibir a los turistas de nivel internacional.

De acuerdo al comunicado emitido por el organismo naviero, en los días donde se podrá ver un mayor flujo de turistas arribando a las costas del Caribe Mexicano serán el martes 08 y jueves 10 de noviembre.

“Se estima cerrar este 2022 con 1,184 arribos y más de 3 millones de pasajeros en Cozumel, un 340% arriba de lo que fue el año pasado”, señaló Vagner Elbiorn Vega, director de la Apiqroo.

Hasta el último corte, en lo que va del año se han registrado 909 arribos de cruceros en Cozumel. Considerando la capacidad de los transatlánticos, que es de 3 mil a 4 mil viajeros, en promedio se han recibido más de 3 millones 600 mil visitantes en Quintana Roo a través de los puertos marítimos.

