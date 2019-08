1 /5 Esta es la lista de los funcionarios ‘patito’ de Laura Beristain Esta es la lista de los funcionarios ‘patito’ de Laura Beristain Esta es la lista de los funcionarios ‘patito’ de Laura Beristain Esta es la lista de los funcionarios ‘patito’ de Laura Beristain Algunos de los oscuros personajes de la administración de los Beristain.

Laura Beristain Navarrete, presidente municipal de Solidaridad Quintana Roo, señalada por los regidores de ocultarles información para favorecer intereses personales cuenta con una lista de complicidades entre las que destacan Verónica del Rocío Gallardo Herrera, tercer regidora; el contralor Rubén Delfino Armolejo López; la directora de Desarrollo Social, Deyanira Martínez Estrada y la primera regidora Neri Deyanira Martínez Martínez, entre otros.

Para empezar Rocío Gallardo Herrera, tercer regidora, es esposa del ahora consejero de Laura Beristain, Alberto Gabanini Sotomayor, quien encabeza el ambiente de nepotismo que priva en la plaza y que hasta hoy ha sido un apoyo importante para la presidenta municipal al aplaudirle todas y cada una de sus ocurrencias.

A esta lista se suman los nombres de aquellos que carecen de cédula profesional, pero son íntimos de la alcaldesa, como el contralor municipal Rubén Delfino Armolejo López, la directora de desarrollo Social, Deyanira Martínez Estrada, madre de la primera regidora Neri Deyanira Martínez Martínez, aún estudiante o la oficial mayor, Livia Burgos Lara, de cuyo título no aparece registro alguno en el Registro Nacional de Profesiones.

Familia de tantas

Los Beristain son famosos dentro del ayuntamiento, pero no por sus resultados positivos al frente de la administración pública, sino más bien por los escándalos como el que el regidor Elio Lara Morales es esposo de la “lady senadora” Luz María Beristain Navarrete o de la costumbre de Juan Carlos Beristain de exigir la mitad del salario a ciertos empleados tal como fue evidenciado en un video que circula en Internet.

En el interior del Ayuntamiento se comenta que estos conflictos no son privativos del equipo en la administración municipal sino que tienen su origen en la disputa que existe entre la misma familia Beristain Navarrete, es decir entre la misma Laura Beristain y sus hermanos, la ex senadora Luz María y el ex candidato a diputado local, Juan Carlos, ya que pretenden mantener el control del poder que han adquirido al amparo de sus compromisos políticos.