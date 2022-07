Esposa de bombero estadounidense muerto en Cancún levanta demanda por $1 mdd.

Una mujer identificada como Jamie Snow presentó una demanda por $1 millón de dólares por la muerte de su esposo, Elijah Snow, un bombero de la ciudad texana de Arlington, en Estados Unidos, mientras estaban de vacaciones hace más de un año en Cancún.

En Julio de 2021, el bombero y su esposa viajaron a un centro turístico en Benito Juárez para celebrar su décimo aniversario de bodas. Sin que Jamie Snow lo supiera en ese momento, sería la última vez que pasaría viva con su pareja antes de que él muriera en condiciones misteriosas en el resort.

Con pocas respuestas desde entonces, Snow presentó una demanda civil contra el resort, Blue Diamond Hotels and Resorts, así como contra RCM Hotel, Sungwing Travel Group y la agencia de viajes Let’s Go On Vacay.

La demanda alega múltiples cargos, que incluyen negligencia y homicidio culposo con respecto a la muerte de su esposo, quien fue encontrado muerto en un teatro cerca del resort.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, que investigaban la muerte de Elijah Snow, dijeron en un comunicado en ese momento que Snow “murió de asfixia mecánica” consecuencia de una compresión torácico-abdominal.

El comunicado dice que Snow quedó atrapado en una ventana cuando trataba de entrar a un baño y no podía apoyar sus pies en el suelo, lo que no le brindó un punto de apoyo para liberarse de la ventana.

Las autoridades de Quintana Roo señalaron que la muerte del bombero parecía ser un accidente, pero todavía estaban investigando lo sucedido. La demanda presentada por Jamie Snow ahora alega que la muerte fue más que un simple accidente.

La demanda establece que los Snow viajaron al Royalton Chic Cancun Resort & Spa el 18 de julio de 2021. Elijah Snow no tenía su teléfono, pues lo olvido en su automóvil que dejó en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth.

¿Qué sucedió esa noche?

Tras un largo día bebiendo en el resort, Jamie Snow salió del bar del hotel y se fue a dormir a su habitación mientras Elijah Snow se quedó para terminar su bebida. Esta sería la última vez que Jamie vio a su esposo con vida.

Luego de despertarse y encontrar a su esposo desaparecido, la demanda dice que Jamie Snow fue a buscar a su esposo por el complejo y solicitó ayuda al hotel, pidiéndoles que llamaran a la policía. Una vez en la comisaría, Jamie Snow afirma que le cobraron $100 por ver cada foto del cuerpo de su difunto esposo.

La demanda también añade que la noche del suceso, muchas de las diversas cámaras de seguridad localizadas alrededor del complejo no funcionaban. También, afirma que faltaban varios artículos personales de Elijah, incluyendo cientos de dólares de su cartera.

La demanda exige más de $1 millón por negligencia por parte de la agencia de viajes y el hotel por no prevenirles sobre los “peligros” por visitar Cancún, por “servir bebidas en exceso”, no mantener áreas seguras del hotel a personas ajenas, así cono no notificar a la policía de manera oportuna.

Desde que regresó a los EE.UU., Jamie Snow solo ha recibido información limitada de la policía y el hotel en respuesta a sus reiteradas solicitudes de información sobre la muerte de su esposo, detalla la demanda.

