Espiados hasta el descuido: nueva modalidad para el robo de motos

Espiados hasta el descuido: el modus operandi para el robo de motos

Lo que inició como una noche de cine, terminó en angustia y enojo. Una pareja descubrió que su motocicleta fue robada del estacionamiento de Plaza Cancún Mall, en la supermanzana 228.

Eran cerca de las 22:00 horas del sábado, cuando Heber y su esposa llegaron a la plaza, se bajaron de su unidad, una moto Pulsar NS 200 Full Inyection 2020 sin placas, y entraron al estacionamiento, sin darse cuenta de que dos sujetos ya los estaban siguiendo.

Se estacionaron en un área para motos y junto a ellos se estacionaron también los sujetos. La pareja no le dio importancia al asunto y entró al centro comercial. De camino al cine, uno de los dos sujetos, vestido con pantalón de mezclilla y camiseta del América, los comenzó a seguir. Ni él ni ella se dieron cuenta. El otro, vestido de negro, se quedó afuera, recargado en la moto de sus víctimas, revisando si traía algún dispositivo de seguridad y planeando el robo.

Dio el aviso

Espiados, Heber y su esposa seguían su trayecto y veían tiendas. Cuando llegaron al cine, el que los seguía salió y avisó al cómplice para que empezara el robo.

Debieron pasar casi 10 minutos para que los delincuentes robaran la moto, le reventaron la seguridad del volante, quitaron los frenos y la encendieron. El de la camiseta del América se subió a la moto y se la llevó.

Los ladrones huyeron por la avenida 20 de Noviembre y tomaron Costa Maya hasta la supermanzana 234.

Pide acceso a las grabaciones

Después de descubrir el robo, pasadas las 00:00 horas del domingo, Heber llamó al 911 y pidió acceso a las cámaras de videovigilancia de la plaza.

En esas grabaciones se ve todo, paso a paso, se ven las caras de los ladrones y su modus operandi. Aunque Heber había mantenido esto con discreción decidió hacer público el robo de su moto porque las autoridades no le han dado avances, a pesar de que ya tienen muchas pruebas a la mano.

“No había subido los videos porque las autoridades me habían dicho que no, pero al ver que no hay avances los hago públicos para que se den una idea de cómo trabajan”, dijo.

Fiscalía acumula mil 343 denuncias por robo

La Fiscalía de Quintana Roo, a través de Mario de Jesús Palma Ramírez, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Robo de Vehículos, aseguró que las zonas en donde más se presentan robos son los estacionamientos de plazas y centros comerciales.

Hasta julio de 2022, en todo el estado más de mil 343 denuncias se han presentado por robo de vehículos de cuatro ruedas y motocicletas, de las cuales, más de 352 unidades han sido recuperadas.

En Cancún, las zonas consideradas de riesgo son Villas del Mar, Prado Norte, Casas del Mar, Villas Otoch, Villas Otoch Paraíso y la zona norte.

Recomendaciones de un experto

Oswaldo Ajin, dueño de la empresa AJMA-E, pintura automotriz y servicios generales de vehículos, recomendó los siguientes sistemas de seguridad para moto, que van de 150 a 4 mil pesos.

“Pocos quieren invertir en un sistema de seguridad para una moto, porque nunca les pasa por la cabeza que serán víctimas de robo”, dijo.

Candado en los discos de frenos

Tiene el aspecto de un candado convencional, pero tiene las medidas especiales y necesarias para que sea introducido en los agujeros de los discos de frenos. Cuando la moto es robada y no se le quita el candado, el dispositivo imposibilita que avance. Los hay desde 150 pesos.

Candado con sensor de movimiento

Es un candado más grande que tiene sensor y ante cualquier movimiento violento dispara un bip como una primera señal de alerta; si se sigue manipulando, suena una alarma más fuerte. Los hay desde 250 pesos.

Cadena acerada

Este dispositivo ancla la moto a una estructura fija desde la rueda de un ring, pero es fácil de romper con una cizalla y otros instrumentos, así que no es la mejor opción. Es el sistema más común y cuesta entre 200 y 600 pesos.

Seguridad con GPS

El dispositivo se oculta en alguna parte de la moto y para quitarlo o desactivarlo es necesario desarmarlo y es tardado. Funciona con una aplicación para dispositivos móviles y brinda ubicación en tiempo real. Cuesta hasta 2 mil 500 pesos y debe ser instalado por un profesional.

Secuencia de los hechos

La pareja y los delincuentes llegan al mismo tiempo al estacionamiento de la plaza comercial.

El primer ladrón se adelanta para seguir a la pareja.

La pareja entra a la plaza y se dirige al cine.

El ladrón también ingresa a la plaza comercial.

El ladrón los sigue y los espía durante algunos minutos.

El ladrón sale cuando se cerciora que Heber y su esposa entraron al cine.