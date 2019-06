Espera Canirac un repunte para restauranteros por el día del padre.

El presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), en Cancún, Isla Mujeres, además de Puerto Morelos, Marcy Bezaleel Pacheco indicó que esperan un repunte importante en las ventas durante el día del padre (domingo 16 de junio), motivo por el cual propietarios de restaurantes ya preparan promociones para celebrar a los papás, así como ofertas enfocadas en sus acompañantes.

Explicó que esperan mayor afluencia de comensales en los restaurantes ubicados en la Zona Hotelera de Cancún, donde esperan tener a los negocios en un 87 por ciento de su capacidad, sin embargo, para los negocios ubicados en la zona centro el panorama es diferente al no poder ofrecer muchos de ellos bebidas alcohólicas.

Precisó que tener la celebración por el día del padre el domingo cambia el panorama de ganancias para los restauranteros de la zona centro en Cancún, esto al tener que dejar de ofrecer bebidas alcohólicas pasando las 17:00 horas.

“Entendemos que no será lo mismo, porque el día del padre es el domingo y no quiero hablar de más pero tú sabes que la ley de alcohol restringe muchísimas cosas, entonces esta situación si nos disminuye las ventas, posiblemente en alimentos si estemos hablando de buenas ventas, pero en la venta de alcohol obviamente no será lo esperado”, dijo.