Espera CANACO se les notifique sobre ley anti huachicoleo de facturas.

Las penas para los responsables aumentaron tres años de cárcel.

Luego de conocerse que la Cámara de Diputados aprobó reformas que tipificarán la generación, compra, expedición y adquisición de facturas falsas como delincuencia organizada, José Luis Barragán, dirigente de la CANACO en Playa del Carmen, prefirió reservarse su opinión al respecto -dijo- hasta que no tenga en sus manos la publicación.

“Es una decisión que tomó el Congreso de la Unión, los diputados federales, me parece que fue en una consulta entre empresarios, académicos todas las personas que tuvieran la intención de ver que esta facturación a veces no es materializada y ahí es donde está el fraude, porque ese es el fondo del asunto, adquirir una factura, pero que no se materialice, ese es el problema de la facturación”, explicó.

Agregó que eso es lo que los legisladores elevaron a un delito, el adquirir una factura, pero que no se materialice.

“La postura del Consejo Coordinador es diferente al de la CANACO. La CANACO hasta que yo no tenga en mis manos la publicación podría pronunciarme al respecto, sería muy temerario de mi parte abundar si no tengo qué elementos son constitutivos de delito”.

Y es que entre las decisiones sobre las reformas avaladas por los diputados sobresale que el dictamen adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.

Cambios que contemplan sanciones de dos a nueve años de cárcel a quien expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que respalden operaciones inexistentes, falsas o simuladas, con alcance para quienes usen facturas falsas, las adquieran por un tercero, o las expidan.

Finalmente la ley considera que penas contra quienes publiquen o permitan anuncios para la compra de facturas falsas con sanciones de entre 2 a 9 años de cárcel.