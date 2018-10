Especialista denuncia “privatización” de IMSS

La doctora Alfonsina Sánchez, especialista del IMSS y representante de la organización Asamblea Democrática de Trabajadores al interior del sindicato del organismo, denunció que se continúan subrogando servicios en dicho instituto lo que causa una gran sangría económica, además de que no existen medicamentos.

En entrevista con LA VERDAD manifestó que dicho instituto se está quedando sin dinero porque en lugar de utilizar a los médicos y especialistas, lo mismo que laboratoristas, etc., “todo lo subrogan, pagando millonarias cantidades de dinero a hospitales y empresas particulares”.

Alfonsina Sánchez, representante de la Asamblea Democrática de Trabajadores del IMSS

Por otro lado dijo que en el pasado 9 de octubre, el “Sindicato Charro” del IMSS, Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), no se le otorgó toma de nota por parte de las autoridades de la Secretaría del Trabajo, por el cúmulo de ilegalidades cometidas.

Por otro lado, en un comunicado oficial de dicho sindicato, se dijo que se aceptó un incremento de 3.35% al tabulador y 1.80% en prestaciones, es decir 5.15% más a las percepciones de los 400 mil empleados de ese instituto, y eligieron a nuevo dirigente.

Lo anterior en el marco del 56 Congreso Nacional Ordinario que se celebró en Cancún, Quintana Roo, encabezado por Manuel Vallejo, secretario general del SNTSS saliente.

Cabe resaltar que el dirigente que pretendieron imponer por órdenes del ex senador y ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, cuyo nombre es Arturo Olivares Cerda, no pudo tomársele protesta por la inconformidad de grupos disidentes que destacaron que impugnarán el proceso al considerar que se registraron irregularidades, como el no permitir el registro de otros aspirantes para encabezar a esa organización sindical.

Será la próxima administración de AMLO quien decida si se democratiza el Sindicato del IMSS.