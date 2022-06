Especial Día del Padre: "Mi Papá es muy divertido y Cariñoso"

Se acerca el Día del Padre y los alumnos de la escuela primaria “Antonio Mediz Bolio”, del fraccionamiento Pehaltun, se pusieron creativos con dibujos y pensamientos escritos para sus papás.

¿Qué es lo que les gusta más de ellos? Algunos afirman que sus papás son cariñosos y divertidos y otros dicen que les gusta que les dediquen el tiempo suficiente para jugar.

Aunque algunos niños son de pocas palabras, expresan mucho con sus acciones. Christopher Kaleb Vélez Ledesma, del tercero B, es uno de ellos. Dice que está muy agradecido con su papá Miguel por todo lo que le ha dado y le dedica un dibujo con mar, sol y gaviotas.

Por el Día del Padre estudiantes se pusieron creativos

Ericka Paulina Irecta Altamirano 3ºB

Edad: 9 años

Nombre del papá: René

“Me gusta que es cariñoso y que tarda su tiempo en nosotras. Le deseo un feliz día y que se la pase muy bien con sus amigos”.

Maya Salgado García 3ºB

Edad: 9 años

Nombre del papá: Julio

“Mi papá es muy cariñoso y muy divertido, hace muy buenas comidas, hace todo por mí y por mi hermano. Este Día del Padre deseo que papá Jesús lo bendiga mucho y que esté bien”.

Vanessa Elienei Valladares Rivera 3ºB

Edad: 9 años

Nombre del papá: Manuel

“Hay padres que no quieren a sus hijos, pero mi papá sí me quiere y estoy muy agradecida de que me quiera. ¡Feliz Día del Padre!

Jimena Palos Jiménez 3ºB

Edad: 9 años

Nombre del papá: Mauricio

“Mi papá es muy divertido y siempre anda jugando con mis hermanas y conmigo. Lo amo mucho. Te quiero. Espero que te la pases muy bien”.

¿Sabías que, según el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, ni el día de las madres ni del padre son días de asueto oficial, por lo que ninguno de los dos son feriados obligatorios?

